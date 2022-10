Ga bort millionbeløp etter beskyldninger om juks: – Det mest mistenkelige jeg har sett

Samtidig som jukseanklagene hagler i sjakken, rammes nå pokerverden av en tilsvarende skandale.

Den profesjonelle pokerspilleren Garrett Adelstein har gått kraftig ut mot hans motstander Lew, og hevder hun jukset under torsdagens World Poker Tour-turnering.

Dramaet oppstod da de to havnet i duell. Adelsstein tvang Lew til å satse alle pengene sine på hånden hun satt med, totalt over en million kroner. Det valgte hun overraskende å gjøre tross satt med knekt og en firer, ikke i samme sort.

Adelsstein manglet kun en sekser, en kløver eller en knekt for å få en såkalt straight, flush, eller en straight flush, som i de fleste tilfeller ville vunnet ham hånden.

Siste kort viste seg å være et ess, og dermed traff han ikke på det. Da motstander Lew snudd kortene og avslørte at hun vant hånden med en knekt som høyeste kort, reagerte han kraftig.

– Jeg forstår ikke hva som foregår her nå, utbrøt han rett etterpå, sjokkert over at hun hadde satset så mye penger på en så svak hånd.

Dermed stakk Lew av med seieren i hånden til en verdi på over 3 millioner kroner.

Betalte tilbake pengene

I etterkant av turneringen hevder han at Lew må ha jukset. Han mener hun må ha visst hva slags kort han satt med for å sette så mye penger på en svak hånd, og spekulerer i at hun har hatt hjelp utenfra.

Han hevder også at hun tilbydde seg å betale tilbake pengene han tapte på hånden etter at han konfronterte henne med jukseanklagene, og at han aksepterte det.

– Jeg ba henne aldri om å betale tilbake pengene. Jeg vurderte ikke engang å spørre om det, fordi det ville vært en så åpenbart innrømmelse av skyld fra hennes side. Men når hun tilbyr det, aksepterte jeg selvfølgelig å få pengene tilbake etter å ha blitt lurt, skriver han.

STØTTER LEW: Pokerlegenden Daniel Negreanu mener ikke det var juks. Foto: John Locher / AP

Lew hevder derimot at situasjonen var langt fra så enkel som Adelstein forklarer det.

– Han presset meg inn i et hjørne, og truet meg. Jeg ble dratt ut av kampen og tvunget til å snakke med ham i en mørk gang, forklarer hun, og sier at hun vil komme med flere detaljer senere.

Lew har også slått tilbake mot anklagene om juks, og mener hun leste hvilke kort Adelstein satt på.

– Jeg leste mannen og tok en helteavgjørelse når han satset alt på det siste kortet.

Videoen av den dramatiske hånden har gått viralt i ettertid, og parallellene trekkes naturligvis til sjakkens verden.

– Poker imiterer sjakk, skriver Magnus Carlsens tidligere VM-rival Fabiano Caruana.

Lew får støtte fra legende

Hendelsen har satt fyr på pokerverden, og skapt mange reaksjoner. Både Lew og Adelstein får støtte på hver sin kant.

– Dette er den mest mistenkelige hånden jeg har sett. Jeg tror en etterforskning trolig vil avsløre juks. Uansett, hvis det ikke var noe juks, så bør det bli en skikkelig etterforskning, så Lew blir renvasket, sier pokerspiller Tom Dwan.

Pokerlegenden Daniel Negreanu mener derimot at det ikke var juks, og synes heller ikke det faktum at hun betalte tilbake pengene beviser noe.

– Det faktum at hun ga ham pengene tilbake er ikke en innrømmelse av skyld, men sannsynligvis det motsatte. En grådig juksemaker vil trolig ikke gi pengene tilbake i den situasjonen. Det virker som hun ikke ville havne i konflikt, og har råd til det, skriver han.