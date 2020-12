Ga bort innersvingen til svensken: – Alltid ting man kunne gjort bedre

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

De norske skiskytterkvinnene hadde et perfekt utgangspunkt etter å ha tapetsert pallen på fredagens sprint.

Tiril Eckhoff ble jaget av Ingrid Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland, men hverken de eller noen andre klarte å ta igjen 30-åringen.

– Jeg gikk alene hele tiden så det var veldig hardt. Men jeg klarte å ha fokus på meg selv hele tiden, så jeg er fornøyd, sier Eckhoff i seiersintervjuet etter 19 treff og sesongens tredje seier.

– Jeg har jobbet litt med å bare kjøre på. Jeg ble inspirert av Sturla (Holm Lægreid), og tenkte at den offensive og ungdommelige stilen vil jeg også ha, fortsetter hun.

Tiril Eckhoff med fullt hus på siste skyting

Fikk overtaket i svingen

Tandrevold fikk to bom, men hadde likevel sjansen til å ta tredjeplassen bak Hanna Öberg. 24-åringen gikk alt hun kunne, men Elvira Öberg nektet å slippe. Like før målgang fikk hun også overtaket.

– Hun gikk veldig hardt i siste bakken, men jeg kjørte det jeg hadde og det kjentes veldig bra på oppløpet i dag igjen. Det kjentes som hun ville slippe opp på innsiden, så jeg tenkte at jeg måtte være litt kald og se hva slags inngang hun valgte. Da hun valgte midtsporet, var det bare å ta innersvingen og ta det på oppløpet, forteller Elvira Öberg.

– Jeg vet at Elvira er en god spurter, og at jeg ikke er det. Jeg prøvde å riste av meg en av dem før siste sving. Jeg er ikke sterk nok de siste 50 meterne, så jeg må hjem å trene, sier Tandrevold.

LIKE BAK: Tiril Eckhoff står i målområdet og ser at Ingrid Tandrevold taper spurten mot Elvira Öberg. Foto: BARBARA GINDL / AFP

På sendingen kunne man høre at Ola Lunde var usikker på valget Tandrevold tok.

– Jeg synes det var veldig bra helt frem til den siste svingen. Jeg synes hun burde plassert seg slik at hun tok innersvingen, for da hadde Öberg blitt presset ut slik at hun hadde blitt tvunget til å gå i det midterste sporet. Da kunne Ingrid fått en meter eller to til å gå på, utdyper NRKs ekspert.

Hadde annen plan

Trener Sverre Huber Kaas innrømmer at ikke alt gikk helt etter planen.

– Vi hadde snakket litt om det på forhånd. Planen var at Ingrid skulle gå i det midterste sporet for å presse henne ut i det ytterste, slik at svensken mistet fart. Men så la antageligvis Ingrid seg i det midterste sporet for tidlig, slik at Elvira kunne smette inn på innsiden, forklarer han.

At det var forskjellen på tredje- og fjerdeplassen, er han dog usikker på.

– Man finner alltid ting man kunne gjort bedre i ettertid. Vi må se oss slått av svensken i spurten, og dette er bra læring før morgendagen. Så skal vi ikke klage på en andreplass til Ingrid i går, og fjerdeplass i dag, understreker Kaas.

HADDE FORSPRANGET: Ingrid Tandrevold kom først inn på stadion. Foto: NRK

– Kanskje det kjipeste

Og Tandrevold står for egen taktikk.

– Jeg ville ikke la henne slippe lett forbi. Hun var bare sterkere enn meg. Jeg ville nok prøvd den samme taktikken igjen, forteller hun.

– Det som irriterer meg mest er at jeg bommer på sisteskuddet i dag. Jeg brukte litt lang tid og holdt pusten for lenge. Det er lett å tenke etterpå at jeg burde pustet en gang til, forklarer Tandrevold.

På sprinten tok Tandrevold sesongens første pallplass, da hun ble nummer to.

– Å tape spurten om tredjeplassen er kanskje det kjipeste, for det er stor forskjell på pallen og fjerde. Men det har vært en tøff sesongstart, så jeg får heller være fornøyd med løpet og gåinga, sier hun.

TO PÅ RAD: Tiril Eckhoff holdt unna for alle på jaktstarten. Foto: Matthias Schrader / AP

Søndag er sesongens første fellesstart. Der er Eckhoff nå en av favorittene, etter det som har vært en sesongstart med mye opp og ned.

– Jeg er godt trent, så det lønner seg for meg å ha mange skirenn på kort tid. Nå gleder jeg meg til å komme hjem, spise litt mat, og så kommer morgendagen i morgen, sier Eckhoff

Røiseland ble nummer sju, og beholder ledelsen i verdenscupen.