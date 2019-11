Fjerdeplass i lagsprint

Norge tok fjerdeplassen på lagsprinten for menn under verdscupen på skøyter i Polen. Håvard Lorentzen, Henrik Fagerli Rukke, Bjørn Magnussen og Odin By Farstad fekk tida 1.21,55, slått med 1,52 sekund av Nederland, som vann.

Ingen nordmenn stilte i A-gruppa på kvinnenes 3000 meter eller mennenes 5000 meter. Men i B-gruppa på 3000 blei Sofie Karoline Haugen nr 9 på 4.14,77.

På 5000 blei Håvard Bøkko nr 19 med 6.38,14.