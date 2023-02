Tiril Udnes Weng har akkurat gjort unna den siste intervalløkta før avreise til Planica. Etter å ha avsluttet økta i Val di Fiemme med en runde i skilekløypa på stadion, skøyter verdenscuplederen i retning NRKs kamera.

– Svenskene er rundingsbøyene, sier hun med et smil, og kaster et blikk bakover på de grønne, gule og røde plastkjeglene hun akkurat har svingt seg rundt.

Et par timer senere får Stig Rune Kveen høre om episoden. Han smiler, han også.

– Når du får en sånn kommentar fra Tiril, blir jeg oppriktig varm og glad inni meg, for da har de riktig fokus ei lita uke før VM, sier landslagstreneren.

Roper svenske navn

Å slenge noen meldinger mot svenskene før VM, kan høres ut som tilfeldig humor. Og selvfølgelig er det humor i det.

I NORSKE TANKER: Frida Karlsson tar det som et positivt tegn at hun er den de norske rivalene ønsker å slå. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Men når Kveen blir varm inni seg, er det fordi det norske kvinnelaget har brukt rivaliseringen med Sverige systematisk gjennom treningssesongen.

På harde økter har Kveen brølt ut verbal tennvæske når det har dratt seg til.

– Da kan det dukke opp noen svenske damenavn. Det kan gjøre det. Det ser ut som det fungerer, bekrefter han.

«Frida Karlsson», «Ebba Andersson», «Jonna Sundling» eller «Maja Dahlqvist» kan det runge mellom trærne når Tiril Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå og resten av de norske landslagskvinnene skal tyne ut de siste kreftene på elghufsintervallen. Det er ment som en påminnelse.

– Det er noen konkurrenter der som også gjør en bra treningsjobb, så vi må ikke ligge på latsida, påpeker han.

PEKER PÅ SVENSKENE: Stig Rune Kveen har tatt i bruk et Northug-triks for å få Heidi Weng og de andre norske langrennskvinnene til å gå enda fortere. Foto: Terje Pedersen / NTB

Northug-metode

Metoden har han med seg fra sin tid som personlig trener for Petter Northug.

– Det var ofte at det kom slengende noen Dario Cologna-strofer, eller Johan Olsson. Det tror jeg er viktig, sånn at man blir litt mer skjerpet og gjør en ekstra god innsats, sier Kveen.

– Det er klart at det blir tenning av det, og vi har jo svenskene med oss i hodet på det meste vi gjør. Vi vil jo slå dem, så det er klart at når han slenger ut sånt, så blir det litt ekstra adrenalin, sier Anne Kjersti Kalvå.

– Så du bekrefter at dere dyrker rivaliseringen med Sverige?

– Det er klart vi gjør det!

– Tenker mer på dem enn de på oss

– Jeg tenker jo mest på meg selv, egentlig, men jeg synes det er motiverende å ha noen svensker i bakhodet når det begynner å dra seg til, sier Tiril Udnes Weng, som bekrefter at det dukket opp noen svenske navn i bakhodet på økta i Val di Fiemme.

– Jeg tror vi kanskje tenker mer på dem enn de tenker på oss, de har vel kanskje ikke fryktet oss så mye, smiler hun.

LAGET Å SLÅ: Jonna Sundling, Emma Ribom, Linn Svahn, Frida Karlsson, Johanna Hagström, Maja Dahlqvist og Moa Ilar. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Den teorien ser ut til å stemme når NRK forteller de svenske stjernene om den norske motivasjonsmetoden.

– Ja, hun er nok sikkert litt på sporet der, sier Ebba Andersson, som har vunnet de tre siste distanserennene i verdenscupen før VM.

– Gjør du det samme?

– Det er jo ikke bare Norge jeg konkurrer mot, påpeker hun.

– Tegn på at vi er sterke

– Det er vel et tegn på at vi er sterke, at de tenker på oss, sier Frida Karlsson.

– Bruker du det noen gang som motivasjon å ha en konkurrent i hodet under trening?

– Nei, faktisk ikke. Jeg trener nok mest mot meg selv.

– For egen del forsøker jeg alltid å slå meg selv. Sånn har det alltid vært uansett hvilket nivå jeg har vært på, sier Jonna Sundling som er regjerende sprintmester i både VM og OL.

– Tror du det kan være dumt av de norske å ha fokus på det?

– At det er dumt av dem? Funker det for dem, så er det helt rett, fastslår Sundling.

Det er Linn Svahn helt enig i.

– Om det er deres måte å gå fort på, er det helt perfekt. Skikonkurranser er ikke morsomt om ikke alle går så fort de kan. I media har nordmennene vært litt avskrevet før sesongen, noe jeg ikke har trodd på. Vi har alltid trodd at de kommer til å gå fort. Det har vært imponerende å se at de sitter med gule vesten. De er ordentlig sterke, sier hun til NRK.

– Sverige er de største favorittene

Selv om svenskene har dominert gjennom sesongen, som ventet, er Stig Rune Kveen positivt overrasket over hvor godt Norge har klart seg.

LIKER METODEN: Anne Kjersti Kalvå føler Kveens grep virker. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Vi sitter her ei uke før VM med 19 pallplasser og tre seirer, og vi hadde jo ikke helt trodd på akkurat det i sommer. Det har vært en veldig glød i gruppa og en veldig utviklingsfokusert gjeng, og resultatene speiler jo det, sier Kveen, før han legger presset på Sverige i Planica.

– Sverige er de største favorittene til alle distansene i VM, vil jeg si. Men med bakgrunn i at vi har så mange pallplasser som vi har i vinter, så er vi absolutt kapabel til å være med og kjempe om de medaljene.

– Det er jo de som er de største favorittene til mange av distansene, så det er klart at jeg tenker mye på svenskene. Og det er motiverende, fastslår Tiril Udnes Weng.

For ordens skyld: Så langt i sesongen har Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson og Jonna Sundling sanket 13 verdenscupseirer for Sverige. Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Kristine Stavås Skistad tatt én hver for Norge.

Torsdag innledes VM med svenskenes aller sterkeste øvelse, sprint. Jonna Sundling, Linn Svahn, Maja Dahlqvist og Emma Ribom er de fem svenske kvinnene Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Kristine Stavås Skistad og Anna Svendsen skal prøve å slå.