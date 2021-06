Fyrar laus mot dei beste sjakkspelarane i verda: – Kan ikkje halde på sånn

Thomas Rekdal klar for Stuttgart

Fotballtalentet Thomas Rekdal (20), som har landskamper for G15, G16, G17 og G18, har forlatt Mainz 05 etter to år og signert for bundesligaklubben Stuttgart.

Der blir han signert en kontrakt på 2,5 år og blir i første omgang en del av U21-troppen, bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Jeg gleder meg til å ta på Stuttgart-drakta, sier Rekdal i en uttalelse.

Stuttgart-direktør Thomas Krücken fullroser klubbens nye signering.

– Thomas er en veldig intelligent, teknisk og begavet spiller som har gode løsninger under press og passer bra inn i vår spillestil. Vi er overbevist, på grunn av hans sterke personlighet og ønske om å prestere, at han kan utnytte potensialet sitt og ta steg for steg, sier Krücken i pressemeldingen.

Rekdal gikk fra Fredrikstad til Mainz i januar 2019. Han ble nylig tatt ut til U21-landslagssamling.

Mer kjente Kjetil Rekdal er for øvrig onkelen til midtbanetalentet.