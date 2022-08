Fullt supporteropprør – nekter å anerkjenne ligavinneren

– Vi anerkjenner ikke sluttspillet som en ekte seriekonkurranse, ettersom det blant annet strider mot seriens grunnprinsipp om at hver kamp teller like mye, skriver Branns supportergruppe, Brann Bataljonen, på sin Twitter-konto.

De får støtte av supportergruppene Klanen (Vålerenga), Kanarifansen (Lillestrøm), Stabæk Support og Kjernen (Rosenborg).

Ingen av de vil anerkjenne det nye sluttspillsystemet i Toppserien og har signert under på meldingen til Bataljonen.

Supportergruppene sier at de nå ikke kommer til å organisere noe under sluttspillet i Toppserien.

– Vi støtter helhjertet protesten mot sluttspill i Toppserien og fotballen generelt. Det er en oppskrift på å vanne ut kampopplevelsen og ikke minst gjøre det vanskeligere å følge og forstå for folk som er middels interessert, sier leder for Klanen, Erling Rostvåg, til NRK.

KRITISKE: Flere supportergrupper sier at de ikke til å komme organisere noe under sluttspillet. Foto: Geir Olsen / NTB

Mange kritiske

Som NRK har omtalt tidligere, har svært mange i Toppserien vært sterkt kritisk til dagens seriesystem.

Kort fortalt innebærer seriesystemet at alle ti lag spiller mot hverandre to ganger, før serien deles i to med de fire beste lagene på den ene siden og de seks svakeste, samt de to beste 1. divisjonslagene, i det andre sluttspillet.

Det er altså dette seriesystemet som får supportergruppene til å tenne på alle plugger. De er klare på hvem de kommer til å anerkjenne som vinneren av Toppserien.

De mener at laget som ligger på topp etter 28. august, får det legitime seriegullet og deres hyllest.

– Hva er målet deres med denne aksjonen?

– Å avvikle sluttspillet. Det er det enkle svaret. At vi aldri skal få se dette igjen i norsk fotball, sier leder for Bataljonen, Erlend Ytre-Arne Vågane til NRK.

Tidligere i år viste undersøkelse gjort av NRK, som 108 Toppserien-spillere besvarte, at kun én spiller var fornøyd. 98 spillere vil skrote systemet neste sesong.

Talsperson i Kjernen, Espen Viken, sier at det var Bataljonen som tok initiativet.

– Det er ganske enkelt sånn at de aller fleste organiserte supporterne i Norge, dem anerkjenner ikke sluttspill som en form for serie-konkurranse.

– Skal evalueres

VIL EVALUERE: Nils Fisketjønn og Norges Fotballforbund skal evaluere sluttspillsystemet i Toppserien etter sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, sier han ikke har registrert aksjonen, men gir dette som kommentar til NRK:

– Sluttspillet ble vedtatt av tinget for tre år siden. Det ble ikke gjennomført på to år grunn av pandemien, men er nå innført. Seriestrukturen skal evalueres, så får vi se hva dette medfører.