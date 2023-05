Fullt kaos i bokseverda : – Dei har grave si eiga grav

– Det er full krig i den internasjonale bokseverda, seier bokseekspert og journalist i NRK, Anders Werner Øfsti.

Lista over utfordringane til IBA er lang. Når eit nytt internasjonalt forbund i tillegg tek opp kampen mot dei, står organisasjonen sjølv overfor ein potensiell knockout.

Ny utfordrar

I april vart det kjent at eit nytt internasjonalt bokseforbund, med namnet World Boxing (WB), hadde komme på banen, i håp om å sikre framtida til boksinga i OL (Dei olympiske leikane).

Boksing er utelaten frå sommarleikane i 2028 grunna ein konflikt mellom IBA og den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Sistnemnde suspenderte IBA på grunn av manglande tillit til leiarskapen og skuldingar om korrupsjon i 2019.

Nasjonane USA, Storbritannia, Tyskland, Nederland, New Zealand, Filippinane og Sverige har gått saman for å danne det nye forbundet (WB) med eitt mål for auge:

Å sikre framtida til boksinga i OL-programmet.

– At USA, som den mestvinnande nasjonen i olympisk boksing melder seg ut, er oppsiktsvekkjande. Eg trur det vil ramme IBA kraftig. Det er som om Noreg skulle meldt seg ut frå det internasjonale Skiforbundet, seier Øfsti, som sjølv er tidlegare nordisk meister i boksing.

EKSPERT: NRKs Anders Werner Øfsti.

USA sende ingen utøvarar til å konkurrere under VM arrangert av IBA i mars. Ei av hovudårsakene til dette skal vere at Russland og Belarus får lov å konkurrere under eigne flagg, i tillegg til ei rekkje andre kontroversar.

– Hos IBA er det éi stemme per medlemsnasjon. Det betyr at USA har like mykje påverknadskraft som til dømes Island. Det kan opplevast som rart at nasjonar omtrent utan boksarar har same tyngd og påverking som dei største boksenasjonane, seier Øfsti.

Øfsti fortel også at Sverige hadde deltakarar under VM, sjølv om dei hadde boikotta arrangementet. IBA tok sjølv ut to svenskar som «representerte» landet.

– Det er urovekkande. Det går mot tilsvarande tilstandar som i proffboksing, der dei har fleire ulike forbund og- deltakarar. Alle forbund med sine eigne «verdsmeistrar». Det bør vi sleppe, seier han.

UROVEKKJANDE: Øfsti fryktar ulike verdsmeistrar i fleire forbund. Indiske Lovlina Borgohain (t.h) vart verdsmeister under IBAs verdsmeisterskap i mars.

Grave si eiga grav

Presidenten i det svenske bokseforbundet, Per-Axel Sjöholm, er ein av pådrivarane bak WB. Han forklarer at forbundet vart danna med eit spesifikt mål om å behalde boksing som OL-grein.

– Vi er ekskluderte frå 2028, og dei siste OL-a har IOC halde kvalifiseringane sjølve. For England og USA er OL deltaking essensielt, då dei får dei statlege bidraga sine frå den nasjonale olympiske komiteen deira, fortel Sjöholm til NRK.

Han fortel at forbundet jobbar med godkjenning frå IOC, og vektlegg verdien av god dialog med komiteen. Likevel trur ikkje Sjöholm at IOC og IBA vil komme til den olympiske varmen og bli delaktige der.

– Dei vil bli som FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) og halde eigne store meisterskapar. Dei har grave si eiga grav, seier Sjöholm.

OMDISKUTERT PRESIDENT: IBA-president Umar Kremlev er ikkje interessert i å imponere IOC.

Sjöholm refererer til IBA`s nylege årsmøte, der det tydeleg kom fram at forbundet ikkje har noko ønske om å finne tonen med IOC. Den russiske presidenten til forbundet, Umar Kremlev, hevda mellom anna at oppdraget deira ikkje er å tiltrekkje seg IOC.

I tillegg var presidenten svært kritisk til den nye motkandidaten deira WB:

– Det er alltid eit problembarn i familien vår. Det er alltid folk som går sine eigne vegar. Nokre prøvde å registrere ei internasjonal foreining frå garasjen sin, kvifor skulle vi i det heile vurdere dei?, sa Kremlev på ein pressekonferanse måndag.

VENNER: Russlands president Vladimir Putin saman med Umar Kremlev. Dei to russarane har eit godt vennskap.

Noreg tek avstand

Odd Haktor Slåke er til dagleg leiar for NBF - Noregs Bokseforbund. Det norske forbundet tek sterkt avstand frå IBA, mykje grunna den pågåande krigen mellom Russland og Ukraina.

– Det er ein heilt forferdeleg krig og då kan vi ikkje tolerere russisk deltaking. Krigen er hovudgrunnen til at ingen demokrati bør lefle med Russland og Belarus. Eg meiner boikott må til, for det er ingen grunn til at vi skal vere mildare no.

TEK AVSTAND: President for Noregs Bokseforbund, Odd Haktor Slåke.

Til liks med USA, sende ikkje Noreg nokon utøvarar til bokse-VM som følgje av boikotten mot IBA.

Sjølv om Noreg har teke eit tydeleg standpunkt frå det omdiskuterte forbundet, har dei førebels ikkje meldt seg inn i WB. Likevel har Slåke tru på at det nye forbundet kan vere starten på ei varande endring for bokseverda.

– Det er veldig dyktige folk som står bak WB. Eg har tru på at ein kan få rydda opp, og få eit nytt internasjonalt bokseforbund som blir anerkjent av IOC. Forhåpentleg har dei musklar og kunnskap om korleis dette skal dragast i land, seier Slåke.

– Står IBA for fall?

– Det kan eg ikkje seie for sikkert, men eg håpar det, seier Slåke.

Anders Øfsti er på si side overtydd om at IBA ikkje vil halde i lengda dersom fleire nasjonar melder seg ut av IBA.

– Det er heilt openbert at dei (IBA) mistar den største aktøren når USA trekkjer seg ut. Når fleire og fleire nasjonar trekkjer seg ut, vil det berre gå ein veg for IBA, seier Øftsti.

NRK har i fleire dagar prøvd å komme i kontakt med IBA, men har ikkje fått noko respons.