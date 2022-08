Fullt kaos – nekter å være klar for Formel 1-lag

Det skriver han på Twitter.

– Jeg forstår at Alpine F1 sent i ettermiddag har lagt ut en pressemelding om at jeg kjører for dem neste år. Dette er feil. Jeg har ikke signert kontrakt med Alpine for 2023 og skal ikke kjøre for dem neste år, skriver Piastri.

– Her er det tydeligvis noen kontrakter som noen advokater skal finlese i tiden fremover. Så får vi se hvor dette ender, sier Atle Gulbrandsen i Viaplay til NRK.

Ble annonsert for Alpine

Meldingen kommer etter at Alpine på sin Twitter -konto offentliggjorde at unggutten blir lagets nye fører når Fernando Alonso forsvinner til Aston Martin.

Piastri har vært en del av Alpines juniorprogram siden 2020 og er i årets Formel 1-sesong reserve for både Alpine og McLaren. Ifølge The Race mener McLaren å ha rett på Piastri neste år.

JUNIOR OG RESERVE: Oscar Piastri. Foto: Darko Bandic / AP

I løpet av sesongen har han testet F1-biler på forskjellige baner rundt om i verden, og det var ventet at han skulle få debutere som Formel 1-fører under treningen til Frankrikes Grand Prix. Det ble imidlertid utsatt.

Kan starte dominoeffekt

Gulbrandsen husker tilbake til da Michael Schumacher ble kuppet av Benetton etter å ha først blitt annonsert for Jordan i 1999.

– Nå ser det ikke ut som han skal kjøre for Alpine i hvert fall. Dette her vil bare fortsette. Hvis det da er sånn som man kanskje skal tro nå skal Piastri til mclarern. I så fall forsvinner nok Daniel Ricciardo, sier Gulbrandsen.

21-åringen debuterte i Formel 2 forrige sesong og vant sammenlagt i første forsøk. Han samlet elleve pallplasser, hvorav seks var seirer.

Han vant også Formel 3-sammendraget året før.