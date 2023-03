Fullt fluorforbud i langrenn og skiskyting fra 2023/24-sesongen

Det blir helt forbudt å bruke fluorholdig skismøring i internasjonale konkurranser underlagt både Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Det melder forbundene i hver sin pressemelding.

Dermed vil det bli ulovlig å bruke fluorsmøring i idretter som langrenn, skiskyting, kombinert og alpint.

– Jeg føler meg trygg på at vi vil være fluorfrie neste sesong, og så er de utfordringene vi står overfor store og da må vi jobbe med IBU og FIS for å finne en arbeidsmodell for at vi sammen takler de utfordringene som kommer, sier skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre.

– Hvilke utfordringer?

– Det handler om at det er et helt nytt system, og et kontrollsystem som har vist seg over tid at er komplisert å ha kontroll på. Vi vil få en rask utvikling når alle prøver å finne en løsning på å smøre fluorfritt. Vi klarer ikke å trene eller teste dette ordentlig før vi står i den faktiske, fluorfrie hverdagen. Da må vi være forberedt på utfordringer vi ikke er 100 prosent klare for nå, fortsetter Fenre.

FIS trekker frem helserisikoen og effektene på miljøet som årsakene til at de ønsker et forbud.

De opplyser videre at det vil bli gjennomført testing under store arrangementer som verdenscup, VM og junior-VM for å forsikre seg om at ingen ski har fluorsmurning under seg. På mindre arrangementer blir det gjort stikkprøver.

FIS og IBU har jobbet sammen med å utvikle en testmetode for å avsløre om noen bruker fluor.

– Vi er fornøyd med at vi nå kan innføre et fluorforbud på tvers av alle store konkurranser, sier visepresident i FIS, Roman Kumpost.

Forbudet trer i kraft fra 2023/24-sesongen