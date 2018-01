Fullførte langløp med sterke smerter: – Jeg staket meg til mål på en fot

– Det var veldig vondt, men det var verre da adrenalinet gikk ut av kroppen, forteller hun.

Langrennsløperen, som i tillegg hadde bursdag lørdag, deltok i langløpet Kaiser Maximilian Lauf i Østerrike.

– Det nærmet seg slutten og jeg så at jeg tok innpå Britta (Johansson Norgren) som ledet rennet. Jeg var kanskje 10 sekunder bak, og da tenkte jeg at seieren var innen rekkevidde, sier Gjeitnes til NRK.

Sterke smerter

Der kjempet hun om en seier da det plutselig gikk galt. I en utforbakke like før mål mistet langløperen kontrollen i en sving og kjørte rett i inn i et tre.

– Jeg føk rett ut i skogen og ned en skråning, sier hun.

Gjeitnes merket raskt at ankelen var blitt skadet. Med sterke smerter fullførte hun likevel rennet.

– Jeg var veldig bekymret for jeg kjente at det var noe som ikke stemte. Jeg kjente at jeg hadde veldig vondt i ankelen og at det hadde skjedd et eller annet. Men jeg var full av adrenalin og kom meg til mål på et vis, ler hun.

– Jeg staket meg til mål på en fot, forteller Gjeitnes, som til slutt endte på 4.-plass. Britta Johansson Norgren vant rennet.

Etter rennet la Kari Vikhagen Gjeitnes ut denne posten på Instagram:

– Jeg er litt bekymret

Etter målgang ble Gjeitnes sendt til lege, der det ble tatt røntgen av den skadde ankelen. Der ble det konstatert at ankelen er skadet, men foreløpig er det usikkert om den er brukket.

– Men den er litt for hoven til at det er en forstuing, sier hun.

– Jeg er litt bekymret, men vi får håpe at det ikke er så alvorlig.

Gjeitnes drar til Norge lørdag kveld for ytterligere undersøkelser.

– Nå føler jeg smerte, skuffelse og irritasjon. Det er dette jeg jobber mot hver dag. Nå ryker neste helg, også. Jeg gledet meg til fire helger på rad med langløp.

