Fullførte kaos-kamp for tomme tribuner

Verdensener i tennis Jannik Sinner trekker seg fra OL i Paris

Den italienske tennisspilleren Jannik Sinner (22) har blitt nødt til å trekke seg fra OL i Paris på grunn av sykdom.

Det skriver Sinner selv på X:

«Etter en god treningsuke startet jeg å føle meg uvel. Jeg brukte et par dager på å trene og under et legebesøk fant vi ut at jeg hadde betennelse i mandlene, og ble sterkt frarådet fra å spille.»

22-åringen skriver videre at det er en «stor skuffelse å miste lekene, som var én av mine hovedmål denne sesongen».

Han avslutter med å ønske sine landsmenn lykke til i OL og skriver «Forza Italia».

Italieneren var regnet som en av de fremste favorittene i singleturneringen ved siden av blant andre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic og Casper Ruud.

Verdensener Sinner har tatt tennisverden med storm de siste to årene. I starten av 2023 var italieneren nummer 15 på verdensrankingen, før en kruttsterk avslutning på året brakte ham helt opp på 4.-plass.

22-åringen tok med seg momentumet inn i 2024, og i slutten av januar slo han Medvedev i finalen av Australian Open. Siden har det blitt titler i Rotterdam (ATP 500), Miami (Masters) og Halle (ATP 500). Bare Alcaraz (to ganger), Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev har klart å slå italieneren i 2024.

Etter Roland-Garros i juni seilet Sinner opp som ny verdensener.

NRK/NTB