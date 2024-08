Det oppstod full ordkrig mellom Toppserie-profilene Elise Thorsnes og Emilie Nautnes i kampen mellom Vålerenga og Rosenborg.

Etter 19 minutter spilt går Nautnes i bakken etter en tøff duell med Thorsnes, uten ballen i nærheten. Hun ble liggende nede og det var åpenbart dårlig stemning mellom de to profilene.

Det hele startet da Thorsnes gikk hardt ut i en takling som Nautnes virket å like dårlig. Deretter ble det altså et sammenstøt mellom de to profilene der det så ut som glosene fløy mellom dem.

– Først er det en takling der jeg takler henne hardt, men jeg er på ball. Så springer hun mot meg og roper ting man ikke skal si på NRK. Da strammer jeg alt jeg har, forteller Thorsnes til NRK.

Etter kampen fortsetter Vålerenga-spissen å melde mot trønderne. Hun sier det er deilig å slå «dette drittlaget her»

– De slenger med leppa og er stygge ute på banen. De er ufine, sier hun.

«Fy faen i helvete»

Hun forteller etterpå hva som faktisk skal ha blitt sagt og mener det er skuldra hun bruker mot Nautnes:

– Hun skriker «fy faen i helvete». Så strammer jeg alt jeg har, men det ser ut som skuldra, ja. Jeg forsvarer meg selv når folk kommer i denne farten, sier Thornes.

– Hva synes du om oppførselen?

– Hun er ikke en spiller jeg er veldig fan av. Hun kan svare for seg selv hva hun synes, sier Thornes og ser bort på Nautnes.

Hun slår hardt tilbake når hun får spørsmål om hva hun synes om at Thorsnes ikke er fan av henne.

– Det driter jeg i.

DÅRLIG STEMNING: Emilie Nautnes og Elise Thorsnes var ikke perlevenner på banen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Jeg synes det er unødvendig

Hun forklarer den heftige duellen slik:

– Det er sånn som skjer på en fotballbanen. Det er unødvendig å trøkke sånn til. Jeg driter i den, jeg skal inn i garderoben og snakke med jentene, sier Rosenborg-spilleren.

Nautnes hevder selv at hun hadde ingen intensjon om knuffing, men ville tilbake for å forsvare eget mål.

– Jeg springer for å komme i posisjon defensivt, men så ser hun noe annet. Jeg synes det er unødvendig å ta i med skuldra der.

Hendelsen fikk også Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til å reagere.

– Elise Thorsnes heldig med at dommer ikke fikk med seg den. Så spiller ikke Rosenborg ballen tilbake etter at Vålerenga spilte den ut for en skadet RBK-spiller – og så får trønderne straffe. Hendelsesrike par minutter, og bra temperatur, skriver Wikestad på X/Twitter.

Vålerenga slo Rosenborg 3–1 og er i ferd med å storme mot ligagull i Toppserien. De leder nå ligaen med elleve poeng ned til Rosenborg.

Thorsnes scoret ett mål i toppoppgjøret, mens Nautnes stod for en indirekte målgivende da hun skaffet straffe for Rosenborg.

De to fotballprofilene kjenner nok hverandre godt fra før av. De var nemlig lagvenninner da begge spilte for LSK kvinner i 2019. De har også vært på landslaget sammen.