– Med norske øyne er det helt katastrofe. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ikke bra, sier Norges teknikktrener Ola Masdal hos TV 2.

På startnummer én kom Henrik Kristoffersen, som har vunnet to ganger tidligere i Kitzbühel. 29-åringen ristet på hodet etter å ha krysset målstreken og TV-kameraene plukket opp at han sa følgende:

– Det er i hvert fall to sekunder bak.

Det var også riktig. Like etter kom Daniel Yule.

Sveitseren var hele 2,46 sekunder foran Kristoffersen i mål, og senere kom svenske Kristoffer Jakobsen og la seg fem hundredeler foran Yule.

Kristoffersen endte på 30. plass i den første omgangen og berget med det en plass i finaleomgangen.

Verre gikk det for Atle Lie McGrath, Alexander Steen Olsen, Sebastian Foss Solevåg og Halvor Hilde Gunleiksrud, som alle kjørte ut i sine omganger.

Steen Olsen og Lie McGrath forsvant ut i samme sving.

– Det er ingenting med kjøringen i dag. Det er rent utstyr. Jeg kjenner i andre port at jeg ikke har grep. Det er rimelig irriterende, for da er det ikke noe jeg kan gjøre. Jeg tenkte at jeg bare får prøve å krige meg ned, men det var ikke sjans når det var så speilblankt underlag, sier McGrath til TV 2.

Her drar McGrath fra målområdet Du trenger javascript for å se video.

Debutanten Eirik Hystad Solberg er foreløpig best av de norske, 1, 52 bak leder Kristoffer Jakobsen.

Han er på en foreløpig 17. plass etter de 55 første startende.

Timon Haugan er på en foreløpig 19. plass ytterligere to hundredeler bak, mens Henrik Kristoffersen er på en foreløpig 30. plass.

NEDTUR: Henrik Kristoffersen er langt bak. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Hele 24 utøvere har kjørt ut blant de 55 første startende.

– Det kjennes ikke helt bra ut. Med den følelsen og det oppsettet jeg hadde, så tror jeg ikke jeg kunne gjort det så mye bedre, sier Haugan til NRK.

Haugan forteller at han slet med grepet. Konfrontert med Masdals utsagn om at det var katastrofe for de norske, svarer Haugan:

– Jeg er enig i det. Det er overhodet ikke der vi vil være. Vi må finne ut litt av på det slik snø. Der har vi litt å jobbe med, sier Haugan.

– Det er svært sjeldent vi får trent på slik snø. Vi må rett og slett prøve å få til dette mer på trening, slik at vi er mer forberedt, oppsummerer han.