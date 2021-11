Full krise: Haaland og Dortmund er ute av mesterligaen

Sporting ble for sterke for Borussia Dortmund da de slo tyskerne 3-1 i Portugal. Med dagens tap er Dortmund nå på tredjeplass i gruppe C, med tre poeng opp til Sporting. Problemet er at portugiserne leder på innbyrdes, og det betyr at gultrøyene ikke kan ta seg videre til åttedelsfinalen.

Nå må Haaland og co. forberede seg på å spille torsdagskamper i europaligaen. Det er neppe det de så for seg før sesongen.

– Det er veldig skuffende. De har gjort det ganske bra i ligaen, men her har det gått fullstendig skeis. Dermed blir det europaliga for Haaland til våren, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Frustrert Haaland

Haaland sliter fortsatt med skade, og var ikke med verken fra start eller på benken. Han har vært ute av spill siden det ydmykende 0-4-tapet for Ajax i oktober. Nordmannen kan sannsynligvis ikke spille en fotballkamp igjen før etter nyttår.

TV 2-ekspert tror at den skaden spilte inn på Dortmunds svake resultater i mesterligaen.

– Den ble ødeleggende. De var ganske gode i første oppgjør, og utvisningen av Hummels (hjemme mot Ajax) var veldig tvilsom, sier Morten Langli, som mener at de har hatt litt marginer mot seg også.

UTE: Erling Braut Haaland skal spille europaligaen i 2022. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Sporting leverte noen sterke minutter da en halvtime var spilt. Etter 30 minutter satte Pedro Goncalves inn 1-0 for de hvite og grønne. Og ikke mange minuttene var samme mann farlig frempå igjen, og sikret 2-0 før pause ved et vakkert langskudd.

Det ble etter hvert også ampert i Lisboa. Dortmund-profil ble tydelig irritert i en duell med en Dortmund-spiller. Etter knuffing og krangling valgte dommer å utvise Can.

KAOS: Det ble etter hvert svært ampert mellom de to lagene. Foto: PEDRO NUNES / Reuters

Det klarte ikke Haaland å skjønne noe av, i hvert fall ikke etter å ha sett de første reprisene.

– Hva gjorde Emre? Jeg så ingenting, skrev Haaland, før han slettet meldingen noen minutter senere.

Foto: ErlingHaaland / Twitter

Dortmund svarte for sent

Like etter skulle marerittkvelden bli komplett. Dan-Axel Zagadou var for tøff med Paulinho i feltet, og etter en VAR-sjekk dømte dommer straffespark til Sporting. Da Concalves bommet på straffesparket, men Pedro Porro satte returen, var det ingen vei tilbake for Dortmund.

Donyell Maalen klarte imidlertid å redusere til 1-3 på overtid. Dortmund forsøkte å holde oppe presset, for en 2-3-scoring ville betydd en liten teoretisk sjanse for avansement. Men det lot seg altså ikke gjøre.

Haaland blir dermed stående med én scoring i turneringen. Forrige sesong endte han på hele ti scoringer – flest i mesterligaen foran giganter som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Selv om det ble en forferdelig slutt i mesterligaen, så kan gultrøyene glede seg over at de fortsatt er med i kampen om å vinne tyske Bundesliga. De ligger kun ett poeng bak seiersvante Bayern München.

Det er Ajax som slår følge med Sporting til åttedelsfinalen.