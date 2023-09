Full krise og «komplett kaos» i Ajax: – Noe er veldig, veldig galt

– Det er kaos. Komplett kaos! De sliter overalt. På banen, utenfor banen.

Den nederlandske radiopersonligheten Jaap Stalenburg er nådeløs i sin beskrivelse av Ajax-situasjonen i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Storklubben virker nemlig å være i fritt fall.

Og i den uventede suppa finner man flere uvanlige ingredienser.

Særlig med tanke på at dette er en klubb som gjennom flere tiår har vokst seg stor gjennom smart klubbdrift, nytenkende trenere, verdensberømt talentutvikling og gode salg over lang tid.

– Noe er veldig, veldig galt

Nå virker disse ingrediensene å være byttet ut med personkonflikter, overganger «ingen» skjønner bæret av, sparking av toppledere og resultater som får store deler av fotballverden til å sperre opp øynene.

Og sist men ikke minst: Ajax er i sportslige krise og ligger helt nede på 14.-plass etter fem runder, allerede ti poeng bak serieleder PSV.

– Noe er veldig, veldig galt med Ajax, skrev den nederlandske BBC-fotballskribenten Elko Born på X, tidligere Twitter, denne uken.

NRK har vært i kontakt med Born, som ikke ønsker å stille til intervju for å utdype.

I FRITT FALL: Ajax har store problemer. Foto: Peter Dejong / AP

Problemene kom til syne allerede forrige sesong og ble starten på en historisk nedtur for den nederlandske giganten.

For første gang på 13 sesonger havnet Amsterdam-laget utenfor topp 2 i Æresdivisjonen, noe som medførte at de heller ikke får spille i Mesterligaen denne sesongen.

Mangelen på mesterligafotball gjorde at Ajax måtte kutte i budsjettene.

I førersetet for den jobben: Den kontroversielle fotballdirektøren Sven Mislintat.

Temperamentsfull

Tyskeren ble utnevnt til fotballdirektør i Ajax så sent som i mai i år, en ansettelse som ifølge The Athletic overrasket rivalene i den nederlandske toppdivisjonen.

Nettstedet skriver at de færreste hadde ventet at Ajax skulle ansette en mann med et beryktet temperament og en mildt sagt lang rekke med mislykkede signeringer og spillersalg fra tiden han hadde lagt bak seg i Arsenal i 2019.

UPOPULÆR: Sven Mislintat måtte denne uken innse at han ble arbeidsledig. Foto: PHIL NIJHUIS / AFP

Nå skulle han rydde opp i Ajax, som de siste to sesongene har solgt en rekke stjerner som Ryan Gravenberch, Sebastian Haller, Lisandro Martinez, Anthony, Mohammed Kudus og Jurrien Timber.

Ifølge The Athletic dro Mislintat inn en totalsum på 160 millioner euro ved å selge en rekke av klubbens beste spillere.

Ikke særlig populært hos fansen til å begynne med.

«Rare» kjøp

Men det er særlig måten Mislintat har erstattet disse salgene på som for alvor skaper misnøye hos Ajax-tilhengerne.

The Athletic skriver at Ajax og Mislintat brukte over 12 millioner euro på å hente Chuba Akpom fra Middlesbrough, som bare et år tidligere hadde vært transferlistet og slet med å finne en ny klubb.

Akpom har foreløpig vært på banen to ganger denne sesongen og ennå ikke utrettet noe som helst.

SKUFFET: Ajax-spillerne Josip Sutalo (venstre) og Chuba Akpom måtte konstatere at det ble et nytt tap onsdag. Foto: AFP

Mislintat brukte også over åtte millioner euro på å hente den 21-årige keeperen Diant Ramaj fra Eintrach Frankfurt, selv om Ramaj bare hadde to kamper i Bundesligaen å vise til fra før i karrieren.

Og for å toppe det hele:

Da Ajax sin tiltenkte førstekeeper Geronimo Rulli ble skadet kort tid etter han signerte, valgte trener Maurice Steijn heller å bruke Jay Gorter i mål.

Samme Gorter som slet med å få spilletid da han var på lån i Aberdeen forrige sesong og bare endte opp med å stå fire kamper ...

Tadic ville dra

I juli kom den overraskende nyheten om at også Dusan Tadic var ferdig i klubben.

Ifølge flere rapporter i nederlandsk presse skal Tadic ha vært så misfornøyd med kvaliteten i Ajax, og mangelen på forsterkninger etter alle spillersalgene, at han overbeviste klubben om å komme til enighet om å avbryte kontrakten, som egentlig strakk seg ett år til.

VEKK: Dusan Tadic og Erik ten Hag var begge viktige bidragsytere i Ajax. Nå er begge borte. Foto: Peter Dejong / AP

Nylig kom nyheten om at den nederlandske kringkasteren NOS begynte å gå Mislintat i sømmene for en potensiell interessekonflikt i forbindelse med en av sommerens signeringer.

Antydningene var at direktøren hadde eierskap i et firma som indirekte tjente penger på da Ajax hentet Borna Sosa fra Mislintats tidligere arbeidsgiver Stuttgart for åtte millioner euro i sommer.

Sparket etter 129 dager

Denne uken bekreftet Ajax at den kontroversielle fotballdirektøren har fått sparken.

Etter 129 dager i jobben måtte han forlate posten.

«Ajax har avsluttet samarbeidet med fotballdirektør Sven Mislintat med umiddelbar virkning. Mangelen på bred støtte innad i organisasjonen er årsaken til denne avgjørelsen», skrev klubben i pressemeldingen.

De avviser at anklagene om interessekonflikt hadde noe å gjøre med sparkingen.

I HARDT VÆR: Sven Mislintat er sparket. Spørsmålet er hvor lenge Maurice Steijn (høyre) sitter trygt i sjefsstolen i Ajax. Foto: PHIL NIJHUIS / AFP

Det som var spesielt, er at Mislintats avgang tilsynelatende gledet mange spillere.

Trykket «like»

Ifølge avisen De Telegraaf fikk nyheten om sparkingen såkalte «likerklikk» fra en rekke spillere med tilknytning til klubben.

Både de nåværende Ajax-spillerne Brian Brobbey og Steven Bergwijn, samt tidligere spillere Dusan Tadic, Davy Klaassen, Daley Blind, Owen Wijndal og Calvin Bassey, trykket «liker» på meldingen om at Mislintat hadde fått sparken.

Sparkingen skjedde også bare noen dager etter at avisen De Telegraaf rapporterte at Mislintat, etter at Ajax hadde åpnet sesongen på skrekkelig vis, hadde marsjert inn i førstelagsgarderoben og truet spillerne med å sparke treneren Maurice Steijn om de ikke bedret prestasjonene.

I stedet var det han selv som måtte dra.

FYKEN: Sven Mislintat er uten jobb etter å ha fått sparken denne uken. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Han er ikke den eneste av sentrale personer som har forlatt klubben i nyere tid.

I sommer kom nyheten om at keeperlegenden Edwin van der Sar var ferdig som administrerende direktør etter elleve år i klubben.

I fjor måtte Marc Overmars slutte som sportssjef i Ajax etter å ha sendt upassende tekstmeldinger til flere av klubbens kvinnelige ansatte.

Nå har også fotballdirektøren Mislintat pakket snippsekken på dramatisk vis.

– Ingen virker å være sjef

Som den nederlandske journalisten Sjoerd Mossou skrev for Algemeen Dagblad dagen etter den avbrutte kampen:

– Ingen virker å være sjef i klubben for øyeblikket, og samtidig virker alle å være litt sjef.

BORTE: Marc Overmars og Edwin van der Sar er begge ute av klubben. Foto: PETER BYRNE / Reuters

Onsdag var NRK til stede utenfor Johan Cruijff Arena der Ajax skulle spille ferdig den avbrutte kampen mot Feyenoord foran tomme tribuner.

Det var et stort presse- og politioppbud til stede utenfor stadion, men nesten ingen tilskuere.

Varslet protest

Årsaken til at mange politifolk og journalister hadde tatt turen, var at en stor supportergruppering i Ajax tirsdag kveld hadde varslet at de skulle dukke opp og gjennomføre en protest mot Ajax-ledelsen.

De dukket aldri opp. Men senere onsdag ble det opplyst fra Ajax at også styreleder Pier Eringa forlater sin post.

– Jeg er ikke døv for kritikken og ikke blind for situasjonen Ajax er i nå, sier Eringa i en uttalelse.

BEKYMRET: Ajax-supporter Jaden liker ikke det han får se av favorittlaget for tiden. Foto: Haron Hussain / NRK

NRK møtte Ajax-supporter Jaden (21) utenfor stadion onsdag. Han forteller at han er lut lei av situasjonen klubben befinner seg i.

– Det er en smørje, for å være ærlig. Det har vært mye som har skjedd de siste to årene, innleder han overfor NRK.

– Dette er ikke det Ajax-laget vi er vant til. De pleide å fore oss med fin fotball og fin europeisk fotball. Nå er det ikke mye selvtillit igjen, legger han til.

Ajax-direktør Jan van Halst, som overraskende har blitt hentet inn i klubben på tross av sin manglende erfaring, innrømmer at klubben er på dypt vann.

– Det er en veldig vanskelig periode. Hvis det bare var så enkelt som at vi kunne flikke på en bryter og endre situasjonen, sier van Halst ifølge AFP.

FULL PUB: Det var tomt inne på stadion, men i en av pubene utenfor hadde Ajax-fansen samlet seg for å se kamp på TV onsdag. Foto: NRK

Sportslig krise

Frustrasjonen toppet seg i søndagens klassiker mot Feyenoord hjemme i Amsterdam.

På stillingen 0-3 til Feyenoord, etter tre tilfeller av blusskasting på banen, valgte dommeren å avbryte kampen og sende publikum hjem.

Da utartet det seg til å bli de reneste kaosscenene på utsiden, og flere videoer dukket opp av tilhengere som sparket i stykker glassdører og prøvde å ta seg inn i korridorene på Johan Cruyff Arena.

HÆRVERK: Ajax-fansen viste sin misnøye og gikk løs på glassdører på stadion etter søndagens kamp. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Kampen ble fullført onsdag ettermiddag, og Ajax tapte til slutt 0-4.

P.S: Onsdag kom beskjeden om at den norske Ajax-spilleren Sivert Mannsverk er skadet i foten og blir borte fra banen i minst seks uker. Landslagssjef Ståle Solbakken sier følgende om situasjonen:

– Akkurat nå er Ajax urytmiske både på og utenfor banen, men nå får Sivert pleie sin skade, så får vi se hvordan de ser ut når han er tilbake, sier Solbakken til NRK.