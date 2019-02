I svingen inn mot oppløpet skjedde det Graabak mener burde vært hindret. Magnus Krog var først inn i svingen, men da det flatet ut, og løperne begynte spurten, smatt Eero Hirvonen på innsiden. De to nordmennene endte i de to ytterste sporene.

Sekunder senere tapte Graabak spurten mot finnen. Han mener at lagkameraten burde gjort ting annerledes på oppløpet.

– Jeg synes egentlig vi hadde to gode posisjoner. Vi ødelegger litt for hverandre, for han presser meg utover. Vi skal i hvert fall ikke slippe finnen på innsiden når vi er to der. Det blir for dumt, sier en tydelig frustrert Graabak.

– Kan heller være irritert på seg selv

Krog har derimot en annen oppfatning enn Graabak.

– Jeg merket bare at jeg hadde løpere bak og på siden. Jeg vet ikke hvem av dem som var Jørgen og prøvde bare å gjør det beste valget uavhengig av hvem det var, forteller han og legger til:

– Hvis han er irritert på meg kan han heller være irritert på seg selv for at han ikke var først i svingen.

UENIG: Krog er ikke enig i at han presset Graabak ut og tillot Hirvonen å vinne. Foto: Roy Pettersen / NRK

Graabak ønsket ikke å legge all skyld på lagkameraten, men det var tydelig at han ikke var fornøyd med valget hans. Gjentatte ganger i intervjuet sa han at han var irritert og at de burde klart å stoppe finnen sammen.

Krog gikk i bakken på oppløpet da Akito Watabe falt og tok med seg 31-åringen. Dermed mistet Norges andrelag pallplassen, selv om Krog var i posisjon til å bli nummer tre.

Taktisk bom

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn støtter Krog og mener at det er opp til Graabak å løse situasjonen han satte seg i.

IRRITERT: Graabak mener at han og Krog burde ha hindret Hirvonen fra å ta seieren. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Det er den som kommer først som velger hvilken korridor de vil bruke inn til mål. Det handler om å sette seg i en posisjon der du kan velge, og Jørgen hadde en fin nok posisjon til å vinne i dag, forteller Bjørn.

Etter hopprennet var avstanden opp ett minutt og 23 sekunder for nordmannen. På oppløpet var de en gruppe på fire land, der de to norske kom først ut av svingen. Det burde vært nok, mener Bjørn.

– Graabak er kanskje den som er raskest av alle i feltet, men i dag var ikke det taktiske like bra.

Likevel var Graabak fornøyd med å bli nummer to sammen med Espen Bjørnstad. Graabak er også den som etter all sannsynlighet skal gå lagsprinten i VM sammen med Jarl Magnus Riiber.

– Jeg er irritert nå også skal vi ta med oss at vi blir nummer to. Det er dritkult, sier Graabak.