Full forvirring rundt tale – Klaveness får mindre tid enn hun trodde

Klaveness skal ifølge kjøreplanen tale kl. 12.01.

– Jeg har fått fem minutter taletid, så det må vi i så fall få bekreftet.

Det svarer Norges fotballpresident Lise Klaveness bastant på spørsmål fra NRK, om hvorfor taletiden hennes angivelig har blitt endret fra fem til tre minutter.

Ifølge Fifas offisielle kjøreplan, skal Klaveness få tale i tre minutter under Fifa-kongressen torsdag.

Det er to minutter kortere enn det som er blitt lovet, ifølge hun selv.

– Jeg har fått bekreftet fem minutter, så da må vi få bekreftet at det er fem minutter. Det er det vi har fått fra generalsekretæren i FIFA lenge før jul.

– Du kommer til å stå der i fem minutter?

– Vi må sjekke med Fifa hvorfor det nå er tre minutter.

Under Norges Fotballforbund ekstraordinære forbundsting i fjor, ble det vedtatt at NFF-presidenten instrueres til å legge fram sterk kritikk mot Fifa fra talerstolen på årets kongress.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Fifa til saken om den angivelige tidsendringen, men har foreløpig ikke lyktes.

DISKUTERER: Lise Klaveness og delegater fra Norges Fotballforbund i samtaler før fotballpresidenten skal snakke på talerstolen under Fifa-kongressen. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Ventet tale

Det har vært knyttet stor spenning til talen som Klaveness skal holde på kongressen i ettermiddag.

Da 40-åringen ble valgt som Terje Svendsens etterfølger som fotballpresident tidligere denne måneden, sa hun følgende om reisen til VM-landet.

– Jeg drar med visse høye skuldre. Jeg er gift med en dame og skal inn i et land som har den politikken de har rundt homofili, for eksempel. Men det har jeg et profesjonelt forhold til. Det er vedtatt på tinget, og jeg er glad for å få muligheten til å si noe på Fifa-kongressen, sa Klaveness til NRK.

Det er ventet at hun vil kritisere tildelingen av verdensmesterskapet i sin tale.

Onsdag uttalte hun til pressen at tildelingen av VM til Qatar er «råtten», og at det vil etterlate «mørke flekker» på fotballen.

SPENT: Lise Klaveness pratet med NRK torsdag om den kommende talen på kongressen I ettermiddag. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Droppet konferanse

NFFs fotballpresident har de tre siste dagene befunnet seg Qatar i forbindelse med kongressen til det internasjonale fotballforbundet.

Men reisen har ikke gått knirkefritt så langt.

Klaveness valgte å stå av onsdagens konferanse i Fifa-regi da det ble klart at pressen ble utestengt fra møtet i Qatar.

Building & Woodworkers International (BWI) og Amnesty skulle blant annet være til stede på konferansen, men BWI skal imidlertid kort tid i forveien ha bedt om lukkede dører.

Det fikk Klaveness til å reagere.

– BWI er fortsatt en bra organisasjon og var helt sikkert utsatt for press, men det er en feil avgjørelse mener jeg.

Møtet var åpent for publikum og kunne strømmes på nettet, ifølge fotballpresidenten

– Da er det en selvfølgelig at det også er åpent for presse på et slit arrangement, det var ikke et møte, sa hun.