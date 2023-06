– Viss eg kjenner på noko og trur eg kan risikere å skade meg på eit stemne som berre betaler 4000 dollar for ein siger ... Skal eg då sitje skadd ein månad og håpe at eg rekk VM?

Det skreiv 400 meter hekk-stjerna Rai Benjamin på Twitter etter å ha trekt seg frå LA Grand Prix. Dette er berre ein av fleire kryptiske meldingar frå amerikanaren den siste tida som tyder på at ikkje alt er som det skal.

RIVAL: Rai Benjamin kom til kort i OL-finalen mot Warholm. Foto: NTB

Førre veke trekte Benjamin seg også frå Diamond League-stemnet i Paris.

Før ein hektisk og innhaldsrik sesong aner ikkje Karsten Warholm kva som er status hos fleire av rivalane.

– Eg har null kontroll, faktisk. Eg har ikkje noko personleg kontakt med dei gutane utanom når vi møtest og er på hels der. Eg har rett og slett ingen kontroll på korleis dei ligg an og kva som eigentleg er planen, fortel han til NRK.

Warholm sesongopnar under Bislett Games torsdag kveld. Stemnet ser du på NRK1.

Startliste 400 meter hekk, Bislett Games Ekspander/minimer faktaboks CJ Allen

Trevor Bassitt

Wilfried Happio

Rasmus Mägi

Khalifa Rosser

Ludvy Vaillant

Karsten Warholm

Julien Watrin

Ny skade for rivalen

RIVAL: Abderrahman Samba Foto: NTB

For Benjamin er ikkje den einaste det er forvirring rundt. Alison dos Santos, som vann VM i fjor, skada menisken og la seg under kniven i februar.

Ingen veit sikkert om brasilianaren mistar VM i Budapest i sommar.

Warholm sin tidlegare hovudrival Abderrahman Samba stod påmeldt til Diamond League-stemnet i Doha, men dukka aldri opp. I slutten av mai sprang han eit mindre stemne i Italia, og torsdag førre veke var han tilbake i Paris.

400 meter hekk er berykta for å vere ein «man killer» og i Paris la Samba seg ned skadd før første hekk var passert.

Abderrahman Samba måtte bryte før den første hekken i Paris. Du trenger javascript for å se video. Abderrahman Samba måtte bryte før den første hekken i Paris.

Amerikanaren CJ Allen trur konkurrentane pressar kvarandre i senk.

– Når det er så tøff konkurranse er det ingen rolege stemne. Du må køyre hardt og gi alt kvar gong. Det er den tøffaste øvinga på banen, og det tek på fysisk og mentalt. Du må komme deg raskt til hektene og vere klar til neste gong, seier han til NRK.

Mannefall: – Det er rart

Tilstanden og kva form konkurrentane er i skapar ei lita uvisse for Warholm før konkurransesesongen for alvor blir sprunge i gang. Han skal uansett vere klar til kamp til stemna han har peika seg ut.

– Samtidig blir det ein liten joker når nokon er med, så plutseleg trekkjer dei seg. Det blir mykje fram og tilbake, og folk blir skadde, seier Warholm og held fram:

– Det er rart. For det har vore enormt høgt nivå på 400 meter hekk, så det blir spennande å sjå korleis alle problema som folk har påverkar nivået på sikt. Eller på kort sikt eigentleg, i dei første månadene og i stemna som kjem.

– Kan ikkje avkrefte rykta

Warholm sesongopnar på Bislett stadion torsdag kveld. Rykta seier at sunnmøringen er i superform.

– Eg kan ikkje avkrefte rykta, gliser han.

TRENAR: Leif Olav Alnes er med Warholm gjennom tjukt og tynt. Foto: Javad Parsa / NTB

Dei fleste andre av friidrettsstjernene har allereie sesongopna, men saman med trenar Leif Olav Alnes har dei valt ei litt meir restriktiv linje med tanke på kva stemne dei deltek i.

– Når maskineriet er så topptrimma som no, blir det også meir skjørt. Det er sånn vi alltid har gjort det, og det fungerer for oss. Vi jagar ikkje mot å konkurrere, men siktar oss inn mot kvalitet framfor kvantitet, seier han og kjem med ein liten Bislett-lovnad:

– Eg er spent på kva sluttida viser, men eg har ei god kjensle på at vi absolutt er inne på noko, gliser han.

Tviler på narrespel

Den norske stjerna trur ikkje Benjamin driv eit narrespel når han skriv om eigne skadeproblem på Twitter, men går ut frå at skaden er liten nok til at amerikanaren stiller i toppform til VM.

I fjor glapp VM-gullet for ein skadeplaga Warholm, men han ønskjer best mogleg konkurranse når det igjen skal gjerast opp om førsteplassar og medaljar.

– Høflegheitsmessig vil ein seie at det er litt trist, men eg trur mange kjenne på at det også opnar ei dør. Det er ein jungel der ute. Ein manns død er ein annan manns brød. Men eg føler at eg er forbi det, eg ønskjer å konkurrere på det høgaste nivået og slå dei beste, seier han.