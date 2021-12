Full forvirring etter mesterligatrekningen: – Det er en skandale

Alt gikk smertefritt da Benfica trakk Real Madrid i mesterligaens åttedelsfinale, men så skar det seg for Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Det ble sagt på sending at at Villarreal kunne trekke samtlige av de syv resterende gruppevinnerne etter Real Madrid. Men det stemte ikke.

De kunne ikke trekke Manchester United siden de kom fra samme gruppe. Og hvem trakk den tidligere Arsenal-helten Andrej Arsjavin opp av skålen?

Manchester United.

RUSSISK HELT: Andrej Arsjavin trakk Manchester United to ganger. Foto: RICHARD JUILLIART / AFP

Feilen ble raskt oppdaget. Manchester City ble så trukket som ny motstander for Villarreal, men så oppsto mer kluss.

– Skandale

Atlético Madrid var neste lag opp av bollen. Manchester United var potensiell motstander, men i bollen befant ikke ballen som inneholdt den britiske storklubben.

– Dette er jo ikke bra. Det er en skandale, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i kanalens sending.

Atlético Madrid trakk Bayern München, mens Manchester United senere trakk PSG.

Atlético Madrid skriver på Twitter at de er i dialog med Uefa om for å finne en løsning på feilene som ble gjort under trekningen.

– Jeg skjønner ikke hvordan Uefa kan la denne trekningen stå. Manchester United ble utelatt fra trekningen mot Atlético Madrid ved en tabbe, skriver The Athletic-journalist Raphael Hoenigstein på Twitter.

Uefa har foreløpig ikke uttalt seg rundt trekningen.

Storkamper i vente

Dersom den regnes som gyldig, venter en gigantduell mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i midten av februar.

Bayern München får hendene fulle med Atlético Madrid, mens Liverpool slipper hakket billigere unna med den østerrikske seriemesteren Salzburg. Se faktaboksen for alle kampene:

Åttedelsfinalene i 2021/22 Ekspandér faktaboks Dette er kampene slik det står seg nå: Real Madrid - Benfica

Manchester City - Villarreal

Bayern München - Atlético Madrid

Liverpool - Salzburg

Ajax - Inter

Juventus - Sporting

Lille - Chelsea

Manchester United - PSG

PS! De første åttedelsfinalene spilles 15./16. og 22./23. februar. Returoppgjørene spilles 8.9/ og 15./16. mars.