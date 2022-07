Full forvirring etter hopp – hudflettet dommeren

– Først sier dere at jeg må vente, så ber dere meg hoppe og jeg er ikke klar. Dere kan stoppe klokka, det er både utøvere og offisielle folk på banen. Det skal være ett minutt uten folk der, det står i regelboka.

Sondre Guttormsen var alt annet enn fornøyd etter sitt andre kvalifiseringshopp på 5,75 meter. 23-åringen hadde akkurat revet på høyden da han stormet bort til den ene dommeren, tydelig misfornøyd.

– Jeg vil ha et nytt hopp, krevde han.

– OK. Du får det, svarte dommeren.

SVEVDE HØYT: Etter en turbulent kvalifisering, er Sondre Guttormsen klar for VM-finale. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Mye rot

Guttormsen fikk det ikke til å klaffe på det andre forsøket heller, og måtte gå slukøret bort til trener og far Atle Guttormsen.

Der gjorde han rede for den bisarre situasjonen, og får støtte av far, som forklarer hva som skjedde til NRK.

– De satt ham i gang med masse folk i løypa, og minuttet de har på seg gikk, så han måtte bare hoppe, så da fikk han et til, sier han og legger til:

– Men det er litt rot her, for de skal hoppe likt på begge mattene. Nå får de som hopper 5.65 på den andre matta en fordel, for de kan time med det som skjer på den andre matta.

Etter en rask diskusjon, fikk Guttormsen gehør av dommeren og hoppet på nytt.

– Hva skjer med ham når han må hoppe to ganger?

– Det går ikke å hoppe to ganger så kort nå. Det ser man på det andre hoppet, det går ikke. Det er en ganske kraftig utladning å hoppe, sier far Guttormsen.

– De var vel enige siden de ga ham et hopp til, men jeg skjønner ikke hvorfor de driver ... de skal holde igjen, legger han til, tydelig oppgitt.

Til finale

På det tredje forsøket skulle det endelig lykkes for Sondre Guttormsen, som klarer hoppet på 5,75 meter.

– Det var sykt digg. Et ganske nervepirrende forsøk, sa han til NRK.

Han måtte ha tre forsøk på 5,75 og måtte klare det for å ta seg til finalen.

– Det gikk helt svart. Siste forsøk på en høyde du vet du må klare for å komme til finalen, så det er skummelt.

Pål Haugen Lillefosse kvalifiserte seg også til VM-finalen i stavsprang etter hopp på 5,75 meter.

Tolv hoppere er klar for søndagens finale.

Simen Guttormsen rev tre ganger på 5,65 og er ute av konkurransen. Han ble totalt nummer 15.