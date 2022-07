Boasson Hagen rykket sammen med Taco Van Der Hoorn (Intermarché) og Magnus Cort Nielsen (EF) og dannet et tremannsbrudd som kom seg løs fra hovedfeltet tidlig på onsdagens beinharde brosteinsetappe i Tour de France.

Senere kom også Simon Clarke, Neilson Powless og Alexis Gougeard seg løs og opp til trioen i tet.

I finalen sto det mellom den originale bruddtrioen og Powless. Sistnevnte satte inn støtet med en kilometer igjen. Boasson Hagen satt i fremste posisjon og ristet på hodet.

Rudsbygdingen kom på slutten og tok igjen Powles med 500 meter igjen. Men nordmannen stivnet og tapte i spurten til Simon Clarke som vant på målfoto med Taco Van Der Hoorn.

– Jeg kjente at det her går, men så stivna jeg totalt med 400–300 meter igjen. Det var surt. Det var en bra dag i bruddet, vi samarbeida bra. Det var surt. Skulle vært enda kaldere og venta, men var sikker på at det var kjørt, sier Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

– Jeg er skuffa over at jeg ikke går helt til topps, men jeg er fornøyd med at jeg er der oppe, sier dagens tredjemann.

Gul trøye-forvirring

Etter målgang var det full forvirring om Boasson Hagen hadde fått en trøstepremie med å kjøre seg inn i gul trøye. På TV 2s sending kunngjorde først kommentatorene at nordmannen hadde tatt den gule trøya for første gang, men TV 2s kommentatorer regna dessverre feil.

Boasson Hagen er nå nummer tre i sammendraget, 14 sekunder bak Wout Van Aert som beholdt trøya.

– Det er ekstra surt. Det var ikke i min villeste fantasi. Jeg skulle gjerne hatt den, sier rudsbygdingen konfrontert med sammendraget av TV 2.

Dagens etappe besto av nesten 20 kilometer med brostein og etappen har blitt sett på som den første etappen som kunne skille mellom sammenlagtkanonene.

Skapte luke til rivalene

Og den sjansen ville ikke fjorårsvinner Tadej Pogacar gå fra seg. Der hovedkonkurrentene i Jumbo-Visma viste styrke i går, var det sloveneren som viste styrke i dag.

På det avgjørende brosteinspartiet tre mil før mål sprengte Pogacar feltet og begynte å jakte inn forspranget til Boasson-Hagens gruppe.

Erkerival Primoz Roglic og Jonas Vingegaard i Jumbo-Visma var sjanseløse på å følge og Pogacar fikk en stor luke.

Dansken måtte bytte sykkel hele tre ganger, men holdt best unna av Jumbo-Visma-rytterne og har et forsprang på lagkompisen Roglic.

Før etappen fortalte Boasson Hagen til TV 2 at han hadde håp om å komme med i et brudd på dagens etappe.

– Vi har ambisjon om å hjelpe Peter Sagan så godt som mulig, men også være klare til å være med i brudd hvis det går av gårde, sa nordmannen til kanalen.

Boasson Hagen har hatt en tung sesonginnledning og skulle egentlig ikke være med under årets Tour de France. Han ble tatt ut på TotalEnergies-laget i siste liten.

Etappen gikk fra Lille til Arenberg og er på 157 km.