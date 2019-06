Mest fordi flere foreldre, klubber og kretser følte at de unge utøverne selv ble mistenkeliggjort gjennom medieoppslagene i stort sett alle landets aviser.

Forbudet mot fluor – stoffet i skismurning som fører til bedre glid – har også ført til stor mistenkeliggjøring mellom klubber, foreldre og løpere, fortalte en rekke representanter og ledere for skikretsene under Skiforbundets vårmøte – eller såkalt fagmøte – som pågår denne helgen ved Gardermoen.

– Vi må synes dette er gøy og ikke tungt. Jeg hadde for eksempel en Facebook-korrespondanse i forbindelse med et renn, det var åpenlys krangel om noen brukte fluor. Nå står folk og måler hvor fort en løper kjører fra et punkt og ned ... Vi voksne er grusomme. Er det sånn vi skal ha det? Da forsvinner løperne til fotball og håndball, forteller Erik Christoffersen i Telemark og Vestfold skikrets.

ENGASJERT: Erik Christoffersen i Telemark og Vestfold skikrets, her i samtaler med langrennssjef Espen Bjervig under Skiforbundets vårmøte på Gardermoen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Litt tidligere hadde samme Christoffersen også uttalt at det som først og fremst var trist med alle medieoppslagene gikk utover utøverne og ikke de som står bak og smører og ordner skiene.

– Vi skal ikke la ungdommen havne i et system som gjør at de føler seg totalt på utsiden og uglesett og blir kalt ting. Da er du ødelagt for evig og alltid. Vi må tilnærme oss problemet på en smartere måte, sa han.

– Løpere føler seg uthengt. De har gått hjem og sagt at mediene har snappet opp dette her og sagt «hva om dette kommer opp hvis jeg kommer på landslaget en gang?», fortalte Dorothea Blix fra Nordland skikrets.

DISKUTERTE SKI-POLITIKK: Gabriel Johannessen fra Buskerud skikrets og Dorothea Blix fra Nordland. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Opprettholder forbudet

Fluortematikken var viet cirka fire timer under dag to av forbundets vårmøte. Et svært betent tema.

Etter noen timer, der det skulle bestemmes om fluorforbudet skulle opprettholdes, hadde kretsene kommet med sitt klare råd. Svært mange ønsket å fortsette med dette, men forsamlingen var langt mer delt i om man skulle fortsette å teste på ulike renn.

La ut pressemelding først

At temaet var vanskelig la heller ikke leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, skjul på da han snakket til forsamlingen på rundt 40 oppmøte fra de ulike skikretsene.

Han gjorde rede for hvorfor det ble gjort vedtak i langrennskomiteen (norsk langrenns styre) om å forby fluor høsten 2018. Det var helse-, miljø,- og kostnadsmessige grunner til det.

Derfor er fluor forbudt i langrenn opp til 16 år: Ekspandér faktaboks Den viktigste grunnen til forbudet kom for bare noen få år tilbake. Da skrev Budstikka om en ski-mamma som døde av kreft. Kvinnen mente selv at årsaken til nyrekreften handlet om tiden hun brukte i smørebua for sine barn. I artikkelen ble det pekt på fluor som det farlige stoffet. Hun fikk også støtte fra sine leger. Dette startet en stor og viktig diskusjon i langrenns-Norge og som senere ledet til forbudet. I tillegg til å drive opp kostnadene knyttet til idretten i yngre klasser er også fluor miljøskadelig. Miljødirektoratet har i Aftenposten tidligere uttrykt bekymring for bruken og utslipp i naturen. Det ble blant annet gjort prøver av meitemark i Holmenkollen i 2018. Det ble funnet betydelige mengder farlig fluor i prøvene og de ble knyttet opp mot skigåing i nasjonalanlegget.

I en pressemelding lagt ut på forbundets hjemmesider kom det frem at testene viste omfattende juks. Flere hadde brukt fluor under skiene. Torbjørn Skogstad uttalte at han var skuffet over resultatene.

Men resultatene nådde mediene før klubbene, de unge løperne og deres foreldre.

Overskrifter som dette preget stort sett alle nettaviser dagen Skiforbundet publiserte sin pressemelding Foto: Skjermdump nrk.no

– Gruet seg huden full

Det førte til en voldsom oppvask i offentligheten. Foreldre og klubber var svært misfornøyd med kommunikasjonen fra Skiforbundet og Skogstad. Det førte til både mistenkeliggjøring av løpere og ikke minst en debatt om hvor korrekte testene var.

– Jeg snakket med foreldre av løpere som gjorde det bra. En hadde en datter med i det ene rennet og da det kom frem i mediene at de fleste hadde jukset, så handlet det om hvordan de i klubben og folk ser på dem. De «gruet seg huden full». Det var den opplevelsen som var ekkel for mange, sa én skikrets-representant.

–Vi gjorde en tabbe

Skogstad åpnet dagen med å legge seg helt flat for at resultatene ikke nådde andre før media. «Det har vært behørig skrevet. Jeg la meg skinnflat for det. Selvfølgelig skulle klubbene fått det før vi kommuniserte det på være hjemmesider», sa han til salen, og begrunnet det med at flere medier var klar over testingen og ønsket svar på dem.

– Vi gjorde en tabbe. Mange har gitt tilbakemelding om at de er skuffet, at jeg har såret mange, og at jeg har vært med å piske opp debatten. Det synes jeg er trist og har ingen problemer med å beklage heller. Jeg sa da at jeg var skuffet og overrasket. Kunne jeg sagt det på nytt, så hadde jeg sagt det på en annen måte, sa han, og åpnet opp for innspill.

SKI-TOPP: Torbjørn Skogstad er leder av langrennskomiteen, her avbildet ved en tidligere anledningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Løser ikke problemet

Én som har vært kritisk tidligere, Gabriel Johannessen fra Buskerud skikrets, var klar på at fluor er skadelig, men at forbudet opp til 16-årsklassen var nærmest meningsløst.

Ifølge Johannessen utgjør unge løpere en marginal gruppe og at man heller burde innført tiltak i klasser der fluor- og HMS-problematikken er enda større. Som for eksempel på junior- og seniorrenn.

– Dette (fluorforbudet til 16 år) løser ikke problemet vårt, slo han fast.

VAR TYDELIG: Gabriel Johannessen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Dere lar dere presse av media

Skogstad repliserte at Skiforbundet skulle tørre å stå for noe og vise som organisasjon at man er tøffe på et slikt valg.

Leder av Oslo skikrets, Espen Utaker, mente det var gjort mye bra i fluorforbud-arbeidet. Men han reagerte – som så mange andre - på kommunikasjonen fra forbundet.

– Jeg føler at dere lar dere presse av media som ringer og spør. Men dere kunne sagt at «dette skal vi snakke om på vårmøtet og har ikke tenkt å gå ut med noe før det». Men utenom medieoppslagene så har dette vært en sesong der dere har gjort det vi har sagt dere skal gjøre, og så funnet svakhetene vi skal rette på.

– Det var bare den uheldige mediesiden av dette ... Men ellers tenker jeg at vi er godt i gang, sa han.

Espen Utaker i Oslo skikrets (venstre), diskuterer terminliste med Dag Helland-Hansen fra Akershus skikrets.

Delte meninger

Deretter fikk hver krets anledning til å tale sin sak foran salen og senere i gruppearbeid på tvers av kretsene for å vurdere om de ønsket videre fluorforbud, om forbundet fortsatt skal gjennomføre testing på renn og hvordan forbudet skal håndheves.

Én krets hadde ikke tatt stilling til spørsmålet, mens resten tok ordet engasjert. Statusen etter at alle var ferdige var at de fleste kretsene var positive til forbudet. Noen få andre kretser mente et forbud var for mye og at man skulle vurdere å tenke mer holdningsskapende arbeid.

Enkelte ønsket fortsatt testing, noen til og med flere tester i flere renn, mens andre ville ha stopp på dette. Noen sa også at testene kunne fortsette dersom de ble bedre gjennomført.

Men et fluorforbud opprettholdes nå kommende sesong i klassene opp til 16 år.