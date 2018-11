Fryktet supercomputer skulle ødelegge VM - nå får sjakkverdenen svar på mysteriet

I desember 2017 offentliggjorde Google en rekke sjakkpartier som satte en støkk i sjakkmiljøet.

De hadde utviklet en sjakkcomputer som brukte kunstig intelligens og som spilte på et nivå som verden aldri tidligere hadde sett. AlphaZero har lært opp seg selv til å spille sjakk. I løpet av 100 partier mot computeren Stockfish, vant AlphaZero 28. Resten endte med remis.

Elleve måneder senere er computeren så god at utvikleren tror den hadde skapt trøbbel for spillerne i VM.

Derfor valgte Demis Hassabis, mannen bak computeren, å holde igjen en vitenskapelig artikkel med nye partier fra supercomputeren.

– Vi ønsket ikke å få det ut før eller under kampen. Det hadde påvirket den.

– På hvilken måte?

– Hvis vi slipper hundre nye partier, så kommer det partier med nye ideer. Jeg er ikke sterk nok til å forstå hvordan de kunne ha lært, men det hadde påvirket VM-kampen. Derfor venter vi til etter VM, svarer Hassabis.

Spiller svært aggressivt

Computeren lærte seg sjakk på fire timer. Den fikk ingen andre opplysninger om sjakkspillet enn hvordan reglene fungerer. Deretter satte den i gang med å spille mot seg selv.

Hassabis estimerer ratingen til å være rundt 3600, men sier det er vanskelig å si noe helt eksakt. Sjakkspillerne som har sett flere partier, sier at dette er noe helt nytt, og at de føler at brettet er større. Selv sier Hassabis at «programmet spiller en helt annen sjakk enn de vanlige computerne».

Demis Hassabis er en av dem som står bak sjakkcomputeren AlphaZero. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

– Det er større rom for ideer. Og det kan være en enorm fordel for spilleren. Så hvis vi gjør det tilgjengelig, må alle få tilgang, sier Demis Hassabis til NRK.

Partiene som er offentliggjort, viser at computeren spiller mer aggressivt enn hva som er normalt. I tillegg ser den fordeler så langt frem i spillet at det er umulig for et menneske å forstå.

– Bruker noen av spillerne det nå?

– Nei. Jeg tror kanskje Caruana bruker Leela (en slags kopi av AlphaZero), men hvis vi gjør denne tilgjengelig, må den bli tilgjengelig for alle. Hvis ikke blir det urettferdig, sier utvikleren.

Usikker på viktigheten

Til nå har det vært vanskelig virkelig å bruke partiene til læring. Nå kommer flere partier, men spørsmålet er uansett om det spilles på et så høyt nivå at selv Magnus Carlsen vil slite med å forstå.

– Det er så dypt, programmet spiller på en måte computere ikke har gjort før. De tok det til et helt nytt nivå. Det er fortsatt en del som er holdt skjult, sier sjakk-journalist og grunnlegger av nettstedet mattogpatt, Tarjei J. Svensen.

Tarjei Svensen (i midten) sammen med Henrik Carlsen (til venstre) og Magnus' sekundant, Peter Heine Nielsen. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Han mistenker at folkene bak computeren overdriver viktigheten av sitt eget produkt.

– De har vært flinke til å skape mye blest rundt AlphaZero. Jeg har veldig vanskelig for å tro at dette endrer veldig mye, men jeg tror mange i sjakkverden er spent på det som kommer derfra, sier Svensen.

Utvikleren er, naturlig nok, ikke enig. Han mener at spillere som Magnus Carlsen, som spiller en spesiell type taktisk sjakk, har mye å hente.

– Jeg tror AlphaZero passer for en spiller som Carlsen, som spiller så dynamisk. Han har den beste stilen for å jobbe med AlphaZeros ideer, sier Hassabis.