Fryktet for livet i skrekkvelt – nå piner han seg selv i varmerom

– Det er en meget saftig fjelltur i en ekstrem varme.

Slik beskriver Hagen, som ble nummer åtte sammenlagt i Spania rundt i 2019, treningsøktene som er en del av veien tilbake til de største rittene i sykkelsirkuset.

For under en treningstur i starten av mars gikk det galt. Hagen traff et hull i veien i en utforkjøring, og klatrespesialisten forsvant inn i og over autovernet.

– Jeg har aldri krasjet så hardt i hele mitt liv, forteller Hagen.

– Tenkte du at nå kan karrieren være over?

– Det var mer at jeg var redd for mitt eget liv da jeg krasjet.

– Det er fremgang

På sykehuset ble det konstatert brudd i overarmsbenet og skade på skulderleppa. Noen sener ble strekt og røk. Det samme gjorde vårsesongen.

– Det er ikke noe kult å se hele vårsesongen ryke, men nå har det gått noen uker siden krasjen og jeg ser jo at det er fremgang, men fortsatt et lite stykke igjen. Mye bra jobb er gjort, og mye jobb gjenstår, oppsummerer Hagen.

Det ble bestemt at 29-åringen ikke skulle opereres, men skaden i skulderen og overarmen gjør at han må gå med armen i fatle.

Dermed kan han ikke sykle ute og bare på lav intensitet innendørs på «rulla». Intervalltreningen på sykkelen får han ikke gjennomført, men Hagen har funnet en løsning for å få pulsen opp.

VÅTT: I tillegg til at pulsen går opp, svettes det i klimarommet. Foto: PRIVAT

To til tre ganger i uka legger han bort sykkelen, skrur opp varmen, luftfuktigheten og tempoet på tredemølla i klimarommet til Olympiatoppen. Så setter han i marsj, oppover.

– Økta varer i omtrent én time og 40 minutter. Da går jeg bare sammenhengende uten noen som helst pause. Jeg går litt progressivt og starter på rundt 12 prosent stigning og avslutter på 15 prosent stigning, altså maks av det mølla klarer. Og så variere jeg hastighet fra seks opp til syv kilometer i timen, forteller Hagen.

– Voldsomt til puls

Temperaturen i lufta ligger rundt 35 grader og luftfuktigheten mellom 60 og 70 prosent.

– Når du gjør det lenge nok, i den varmen der, så får opp noe voldsomt til puls, konstaterer Hagen.

I rommet som i all hovedsak ble bygget for å akklimatisere utøvere før OL i Tokyo, kan 29-åringen altså nesten spasere seg opp i makspuls, og med det få trent hjerte og lunger.

Ida Siobhan Svendsen er fagkonsulent for utholdenhet ved Olympiatoppen og har ansvar for varmeakklimatisering. Hun forteller at klimarommet i senere tid har blitt bruk i en del rehabilitering og er gunstig treningsmetode dersom man er begrenset av en skade.

SKÅNSOMT: Svendsen forteller at trening i klimarommet er effektiv for å få opp pulsen, og skånsomt på kroppen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det som skjer når man blir varm, er blant annet at kroppen sender veldig mye blod til huden for å prøve og kjøle den ned. Det er derfor du blir rød i ansiktet og i huden, forteller Svendsen og fortsetter:

– Det betyr da at det er mindre blod som går til muskulaturen og leverer oksygen, slik at hjertet må jobbe veldig mye hardere. Si du sitter og tråkker 150 watt, så ligger du kanskje 20 slag høyere i puls enn det du ville gjort ute.

I tillegg til å være en skånsom treningsform, gir øktene en ekstra boost på den mentale biten, da de er tøffe og vonde, forteller Hagen.

– For meg er det litt viktig å bevare den litt sånn «killer»-mentaliteten, selv om man er skadet. Når man kommer ut i ritt igjen så er det ingen kjære mor, da er det bånn gass igjen. Så det er greit å ha hodet litt på selv om man ikke får gjort akkurat den treningen og de løpene man hadde sett for seg.

Har OL som en gulrot

I en måneds tid har Hagen gått 25–30 kilometer per uke. Drøye ti mil har det dermed blitt, og etter planen skal øktene gjennomføres også i noen uker fremover.

Går alt etter planen kan klatreren sykle lett ute på landeveien i starten av mai og være tilbake i ritt i juni.

– Man må bare prøve å sette sammen et balansert løpsprogram fra når jeg kan starte opp igjen, og så sette seg nye mål. Det er en Grand Tour igjen i høst med Spania rundt som kan være mulig å rekke. Og så er det et OL i Tokyo i slutten av juli som de ekspertene mener skal være mulig å rekke.

RITT: Går alt etter planen er det ikke altfor lenge til Hagen kan sykle ritt igjen, som her, under VM i Yorkshire. Foto: Heiko Junge / NTB

Og selv om 29-åringen presiserer at han tar dag for dag og har fokus på å være i nuet, er nettopp OL i Tokyo i tankene. For kommer han seg dit, venter en trase med mange høydemeter.

– Vi kommer til å få et morsomt lag der. Så håper jeg at jeg kan være god nok og frisk nok til å få være med der. Det hadde vært veldig gøy, men det er litt jobb som skal gjøres før den tid. Jeg har det som en liten gulrot langt der fremme, avslutter Hagen.