Frykter seksuell trakassering under OL – oppretter fire krisesentre

– Vi må beskytte idrettsutøverne våre, og hjelpe dem med å unngå og håndtere enhver situasjon, sier sikkerhetssjef i den olympiske komité, Susan Greinig, til det franske nyhetsbyrået AFP.

I Pyeongchang vil utøverne ha tilgang til fire krisesentre hvor de kan få både medisinsk og psykologisk rådgiving.

Det er den lokale arrangøren som har organisert krisesentrene. Ofrene vil også få hjelp til å politianmelde eventuelle overgrep av juridiske rådgivere.

Det er første gang i historien slike krisesentre har blitt etablert i en OL-landsby.

Har vært tabu

Opprettelsen av krisesentrene er ifølge sikkerhetssjefen noe IOC har jobbet med i flere år.

– Da vi startet arbeidet var det et tabu-tema, men de nasjonale olympiske komiteene har anerkjent hvordan det ødelegger sporten, sier Greinig.

Hun la til at nasjonale idrettsforbund har erkjent at mer arbeid må gjøres for å bekjempe seksuell trakassering i idretten.

Tidligere landslagslege overgrepsdømt

Amerikansk idrett har de siste ukene vært rystet av rettssakene mot den tidligere legen for det amerikanske turnlandslaget, Larry Nasar.

I alt har over 260 kvinner og jenter anklaget Nassar for overgrep han begikk da han jobbet ved Michigan State University og var lege for det amerikanske OL-laget.

– Jeg undertegner her dødsstraffen din, sa dommer Rosemarie Aquilina da hun forkynte Nassars andre dom på opptil 175 år for overgrep på unge jenter da han jobbet ved Michigan State University.

Fra tidligere var Nassar dømt til 60 års fengsel for besittelse av overgrepsmateriale. Mandag fikk han sin tredje dom, denne gang på opptil 125 år.

Roser kvinnene som sto frem

Den amerikanske akeren Summer Britcher omtaler ovenfor AFP det som har skjedd med hennes landskvinner som «forferdelig» og roser dem samtidig for å fortelle sin historie.

– Det at disse kvinnene hadde styrken og modigheten til å stå frem har resultert i at vi har disse tilbudene tilgjengelig for kvinner i fremtiden, sier Britcher om de nyetablerte krisesentrene.