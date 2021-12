Frykter OL-sandstorm: Tar med over 70 par ski

Anleggene ligger nemlig ikke langt fra den store Gobi-ørkenen. I løpet av fem uker sist vår var det tre sandstormer der vinden tok med seg sanden helt til Beijing, ifølge danske DR.

Også selve skisportsenteret har tidligere blitt rammet av sand fra Gobi-ørkenen. Men selv uten de store sandstormene, er det ikke uvanlig med mye fin sand og støv i luften.

Det kan gi store problemer for alpinistene, ifølge konkurransedirektør i Atomic, Christian Höflehner, til NRK.

– Kantene blir ikke ødelagt slik som ved store steiner, men de mister skarpheten ganske raskt. Det betyr at skiene kan miste skarpheten etter bare et par-tre svinger. Det kan fungere i én omgang, men da kan ikke skiene brukes mer, sier

– Det er temmelig vanskelig å fikse dette uten de store maskinene vi har i fabrikken vår. Vi får ikke fikset det ved løypa i Kina.

SANDSTORM: Slik så det ut i Beijing under en sandstorm i mars. Foto: Mark Schiefelbein / AP

70 par

Aleksander Aamodt Kilde er en av de fremste utøverne som kjører på Atomic. Höflehner forteller at de vil ha med mellom 20 og 30 par ski hver til utfor og super-G for nordmannen.

Det er langt flere par enn Kilde normalt har med seg til renn i verdenscupen. Da har de med ti par ski til hver disiplin og bruker opptil fem av de.

– Det er jo helt ekstremt, da. Men det er også mye fordi man er langt unna fabrikken, og det tar langt tid å få nytt utstyr ned dit, sier Kilde om planene for OL.

EKSTREMT: – 70 par ski for et mesterskap er jo helt sprøtt, spør du meg. Men må det til, så må det til, sier Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Man tar heller med ti par for mange enn ti par for lite. 70 par ski for et mesterskap er jo helt sprøtt, spør du meg. Men må det til, så må det til, sier Kilde.

Höflehner peker på at de aldri tidligere har vært og testet snøen i løypene.

– Som alle vet, så har ingen vært der før. Vi vet altså ikke nøyaktig hva som venter oss med tanke på temperatur og snøkvalitet. Vi kan ikke ta noen sjanser, sier han.

– Den eneste måten å forberede seg på, er å ha med seg nok ski.

Frykter sandstorm

Ifølge Insidethegames viser data fra World Weather Online at det kun falt to centimeter snø over OL-anlegget i Yanqing fra januar til mars i år.

Mads Faurschou Knudsen, klimaforsker ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet i Danmark, mener risikoen for at det blir sandstorm under OL i februar er til stede.

– Man kan være uheldig med at vinden er kraftig nok til å ta med grov sand som kan blande seg i snøen og legge seg i sporene og gi dårlig føre, sier Knudsen til DR.

Nordiske grener, skiskyting og snowboard og freestyle skal arrangeres i Zhangjiakou, omtrent 200 kilometer nordvest for Beijing. I Yanqing skal de alpine grenene arrangeres.

Våknet til sot fra vulkan

Kilde sier det er en uvant problemstilling at sand kan legge seg i løypa.

– Altså, det er jo et værfenomen som normalt sett ikke er et tema. Sand er noe som er en sommergreie, sier han.

– Man stiller litt spørsmål om hvordan det utarter. Hvordan håndterer man det?

Kilde sier han kun en gang tidligere virkelig har opplevd å kjøre på forurenset snø. Det var under en treningssamling i Chile.

– Vi kjørte på en vulkan som hadde utbrudd over natta. Da våknet vi dagen etter og alt var bare svart. Det var sot og ting som ikke er så bra for såler og kanter og det som er. Men det fikk vi sklidd bort ganske greit, sier han.

– Da så man på en måte utfortraseen gå nedover på en hvit linje, så var alt annet grått og svart, sier Kilde.

FORM: Aleksander Aamodt Kilde har vist form i sesongstarten og seiler opp som en av de virkelig store favorittene i Beijing. Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP

– Vet ikke hva som venter

Smøresjef for langrennslandslaget, Stein Olav Snesrud, peker på det samme, at de ikke har vært i OL-anleggene.

– Vi vet ikke hva som venter oss. Vi må finne de svarene vi trenger så fort som mulig, når vi er på plass der. Vi har ikke så mye kunnskap om det, og vi har ikke så mye tilgang på området, sier han til NRK.

UKJENT: Smøresjef for langrennslandslaget, Stein Olav Snesrud, peker på det aldri har vært i OL-anleggene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Snesrud forteller at Olympiatoppen har satt i gang et gliprosjekt for å optimalisere i forkant av mesterskapet.

– Vi har med oss erfaringer fra Sotsji og Pyeongchang når det kommer til forurensninger i snøen, men jeg håper strengt tatt av vi slipper å gå så veldig mye på sand. Sand i seg selv glir uansett dårlig.

Smøresjef for skiskytterne, Tobias Dahl Fenre, peker han på at problemet med ødelagte ski ikke er like stort for de som bruker langrennsski.

– For oss skal det veldig mye til for at vi ikke kan slipe skia og få de bra igjen. Det gjorde vi mye i forrige OL, da slipte vi skia hver dag, sier han.

Treski-tider

Den tidligere danske langrennsløperen Troels Hein Bünger her selv konkurrert i den kinesiske regionen Indre Mongolia, ikke langt fra Zhangjiakou. Han forteller til DR at snøen i område er ekstrem tørr og kald.

– Snøen er så tørr at man ikke kan lage en skikkelig snøball. Kommer det sand på toppen av det, vil kvaliteten på underlaget bare bli enda verre, sier han.

– Vi kan ende opp med vi må tilbake til tiden da man gikk på treski for å finne tilsvarende vinnertider, sier Bünger, som frykter at mye utstyr blir ødelagt.

– Det kan i prinsippet bli ødeleggelser som tilsvarer å slipe skiene med sandpapir.

Magne Myrmo ble den siste til å ta mesterskapsgull i langrenn på treski. Det kan du gjenoppleve her: