Frykter Molde må nedprioritere Mesterligaen: – Vil være en katastrofe     

– Jeg tror det er gode sjanser for at Molde kan klare det, sier Carl Henrik «Calle» Indbjør til NRK.

Han har fulgt Molde tett i over 30 år som ekspert og kommentator for både Romsdals Budstikke og radiokanalen 1FM.

Tirsdag skal han kommentere dramatikken som kommer til å utspille seg i Istanbul når det norske laget skal prøve å snu 2-3-tapet fra første playoffkamp og ta steget inn i Mesterligaen.

– Vil være katastrofe

Ikke siden Rosenborg var med i 2007/08-sesongen har et lag fra Norge spilt gruppespill i verdens gjeveste og mest prestisjetunge turnering.

Men:

Selv om et gruppespill garanterer Molde over 150 millioner kroner, og nye 27 millioner for hver seier og 9,2 millioner for hver uavgjort i gruppespillet, mener Calle Indbjør at fokuset bør være på Eliteserien denne høsten.

– Hvis Molde går inn i Mesterligaen nå, men ikke klarer å sikre en europacupplass til neste år, vil det være en katastrofe. En klubb som Molde må være med i Europa hvert eneste år, sier Indbjør til NRK.

Norske lags forsøk på å nå Mesterligaen siden 2007: Ekspander/minimer faktaboks I 2007 kvalifiserte Rosenborg seg til gruppespillet i Mesterligaen etter å ha slått Astana og Tampere i kvaliken. Siden da har det blitt 15 norske nedturer. Se bare her: 2008: Brann røk ut mot Marseille i tredje kvalifiseringsrunde. 2009: Stabæk røk ut mot FC København i tredje kvalifiseringsrunde. 2010: RBK røk ut mot FC København i playoff. 2011: RBK røk ut mot Viktoria Plzen i tredje kvalifiseringsrunde. 2012: Molde røk ut mot Basel i tredje kvalifiseringsrunde. 2013: Molde røk ut mot Legia Warszawa i tredje kvalifiseringsrunde. 2014: Strømsgodset røk ut mot Steaua București (nå FCSB) i andre kvalifiseringsrunde. 2015: Molde røk ut mot Dinamo Zagreb i tredje kvalifiseringsrunde. 2016: Rosenborg røk ut mot Apoel i tredje kvalifiseringsrunde. 2017: Rosenborg røk ut mot Celtic i tredje kvalifiseringsrunde. 2018: Rosenborg røk ut mot Celtic i andre kvalifiseringsrunde. 2019: Rosenborg røk ut mot Dinamo Zagreb i playoff. 2020: Molde røk ut mot Ferencváros i playoff. 2021: Bodø/Glimt røk ut mot Legia Warszawa i første kvalifiseringsrunde. 2022: Bodø/Glimt røk ut mot Dinamo Zagreb i playoff. 2023: Molde i playoff. Må slå Galatasaray tirsdag kveld for å kvalifisere seg.

I Eliteserien ligger akkurat nå Molde på fjerdeplass, fem poeng bak Tromsø, når elleve kamper gjenstår. Det er kun topp tre i Eliteserien som er sikret europacupplass.

Vi må tilbake til 2016-sesongen for å finne sist gang Molde havnet utenfor topp 3 i Eliteserien.

Med mindre cupmesteren havner på topp tre, eller Norge ikke kaprer nok poeng på det europeiske fotballforbundets koeffisient-ranking denne sesongen, blir det ikke europacupplass på fjerdeplassen.

– Du bruker ord som katastrofe?

– Ja, jeg mener det. Molde som klubb vil jo fint overleve, men å ikke spille i Europa vil gå utover mange ting, som spillerlogistikk, økonomi og sportslige utfordringer, sier Indbjør.

MOLDE-EKSPERT: Få har sett mer av Molde enn Carl Henrik «Calle» Indbjør. Foto: Privat

Kan gi spesielt dilemma

Han frykter nå at blåtrøyene kan havne i et bemerkelsesverdig sportslig dilemma utover høsten.

– Hvis Molde kommer til Mesterligaen nå, kan vi jo havne i den spesielle situasjonen at man møter Barcelona i midtuka, men må prioritere seriekamp helgen etterpå fordi det er så viktig for klubben å kapre en topp tre-plassering som gir europacupplass, sier han.

Indbjør peker på viktigheten av å spille jevnlig i Europa som en suksessfaktor for Molde.

– Vi ser at Molde, både Erling Moe, støtteapparatet hans og de fleste spillerne, har fått en enorm erfaring av å delta i Europa de siste årene. De vet hva som kreves, og mange av dem var jo med på å slå ut Hoffenheim for to år siden. Den erfaringen gjør at sjansene for å lykkes i Istanbul trolig er større enn mange tror, sier han.

Mauro Icardi (TV) og Martin Bjørnbak i duell på Aker Stadion. Flere dueller blir det på Rams park. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

NRK er til stede i Istanbul for å dekke tirsdagens skjebnekamp på Rams Park, stadion som tar litt over 50.000 tilskuere og er beryktet for sitt høye lydnivå.

Moe: Vi ønsker begge deler

På pressekonferansen før kampen, som ifølge Uefas strenge reglement måtte foregå på engelsk, slo Molde-trener Erling Moe språksikkert fast at han gjør som Ole Brumm og sier ja takk til begge deler.

– Vi ønsker å gjøre begge, det er like viktig at vi gjør det bra i de europeiske turneringene, enten det er Mesterligaen eller Europaligaen, som at vi kommer så høyt på tabellen som mulig og kvalifisere oss til Europa neste år. Jeg kan ikke si at det ene er mer viktig enn det andre, dette er fotball, det handler om å vinne neste kamp. Vi har et ønske om å gjøre det like bra på begge fronter, sier Moe til NRK.

– Ikke en situasjon vi ønsker å være i

Skal Molde sørge for en fotballbragd av de sjeldne, må forsvarsspillet strammes opp.

Både i Eliteserien og i Europa denne sesongen har baklengsmålene kommet så billig at man kunne mistenke blåtrøyene for å ha rabatt og åpne lagerdører.

Galatasaray hadde eksempelvis en XG på 1.61 og scoret tre mål i første playoffkamp.

Det vil si at de skapte sjanser store nok til at de kunne forvente å score 1,6 mål, men likevel endte de altså opp med tre.

Klaksvik på Færøyene hadde XG på 0,43 og scoret to mål.

– Jeg vil selvfølgelig at vi skal være vanskelige å score mot, og forhåpentligvis kan vi bli det i kampen i morgen. Det er ikke en situasjon vi ønsker å være i, sier Moe til NRK om forsvarsproblemene.

Erling Moe og Martin Linnes møtte pressen i Istanbul før tirsdagens kamp. Til venstre mediesjef Per Lianes. Foto: Egil Sande / NRK

Håper Icardi har vært i sola

Mens tolken oversatte svaret hans til tyrkisk, benyttet Moe anledningen til å føye til:

– Forhåpentligvis har Icardi vært mye i sola før kampen, sa han med et smil.

Vel vitende om at Mauro Icardi, tomålsscoreren fra første kamp, innehar så mye kvalitet at han på en god dag kan skape trøbbel for ethvert forsvar.

Indbjør ser frem til tirsdagens skjebnekamp for romsdalingene. Han mener Galatasaray er langt mindre favoritter enn mange vil ha det til.

– Det blir viktig for Molde å få den første scoringen, da vil Galatasaray havne under enormt press fra hjemmesupporterne. Da må de frem, og det vil åpne seg store rom for Molde. I et slikt scenario blir jeg ikke overrasket hvis Molde avgjør kampen med en scoring helt mot slutten når hjemmelaget står høyt og presser, sier han.

Kampstart er 21.00 tirsdag kveld.