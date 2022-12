Frykter iransk fotballspiller skal henrettes

Den internasjonale spillerorganisasjonen Fifpro skriver i en uttalelse at de frykter for livet til den iranske fotballspilleren Amir Nasr-Azadani.

Organisasjonen publiserte et innlegg sent mandag kveld, der de ber om at straffen fjernes.

– Fifpro er sjokkerte og kvalme av rapportene om at den profesjonelle fotballspilleren Amir Nasr-Azadani står ovenfor henrettelse i Iran etter å ha drevet kampanje for kvinners rettigheter og grunnleggende frihet i landet sitt. Vi står i solidaritet med Amir og krever umiddelbar fjerning av straffen hans, skriver de på Twitter.

Fifpro representerer 65.000 spillere over hele verden.

Ifølge Amnesty International er Nasr-Azadani en av seks enkeltpersoner som enten venter eller gjennomgår en rettsak på siktelser med dødsstraff.