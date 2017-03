– Det kan være siste gang jeg har sett den gule trøya. Og det er en utfordring som ligger i mine hender.

Martin Johnsrud Sundby smiler. Han kan ikke annet når han snakker om Johannes Høsflot Klæbo. I Sundbys fravær vant unggutten verdenscupfinalen i Canada.

Torsdag strålte 20-åringen igjen da han avgjorde NM-lagsprinten for Byåsen.

Nå tror Sundby at han må gi fra seg tittelen som verdens beste langrennsløper. Fire ganger på rad har han vunnet verdenscupen (den ene seieren har han riktig nok mistet i ettertid etter å ha blitt diskvalifisert fra to konkurranser på grunn av feil bruk av astmamedisin).

SLÅTT: Martin Johnsrud Sundby og Røa fikk bank av Johannes Høsflot Klæbo og Byåsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Garantist

– Johannes er en garantist for gode resultater framover. Så jevnt som han leverer både på sprint og allround, så er det klart at den gule trøya er innen rekkevidde for ham. Og akkurat sånn som det ser ut nå; mer innen rekkevidde for ham enn for meg, erkjenner Sundby.

Men ifølge Klæbo har Sundby lite å frykte.

– Skal jeg vinne cupen må jeg i hvert fall gå Tour de Ski. Jeg har vurdert litt fram og tilbake og det er ikke sikkert jeg skal gå den, så da ryker den muligheten, sier Klæbo.

Med årene kommer det til å forandre seg.

– På sikt vil jeg kjempe om den gule trøya, men det kommer to mesterskapssesonger nå og det gjør noe med meg. Det er da jeg har lyst til å gå fort, og da må jeg prioritere litt. Da må jeg fort stå over Tour de Ski, påpeker han.

GULLGUTT: Slik sikret Johannes Høsflot Klæbo NM-gullet for Byåsen. Du trenger javascript for å se video. GULLGUTT: Slik sikret Johannes Høsflot Klæbo NM-gullet for Byåsen.

Vil ha Klæbo på laget

Et av de store spørsmålene etter sesongen blir om Klæbo skal inn på sprintlandslaget eller allroundlaget. Han er åpenbart kvalifisert for begge.

Sundby vil veldig gjerne ha unggutten på allround.

– Han har sittet og sett internasjonalt topplangrenn i en del år og tenkt på hvordan han skal klare å komme inn og dominere idretten på sin måte. En sånn fyr er det spennende å diskutere med, påpeker lagets eldstemann.

Klæbo kommer trolig til å ha stor innflytelse på hvor han havner.

–- Jeg har ikke bestemt meg. Jeg og morfar (Kåre Høsflot, personlig trener) har diskutert mye fram og tilbake, og nå er vi i en fase som gjør at vi er nødt til å høre hva planen til de ulike lagene er. Jeg har satt meg et mål. Vi har lagt en plan for hvordan vi skal jobbe mot det målet og da må vi se hvilket lag som passer best, forklarer tidenes langrennstalent

Målet: OL i Pyeongchang.