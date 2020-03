Frykter flere gir opp OL-drømmen: – Vi er bekymret

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Drømmen er ikke kansellert, den er bare utsatt», uttalte en rekke norske, og internasjonale idrettsstjerner etter at det ble kjent at sommer-OL ikke skal avholdes før i 2021.

Utøverne har full forståelse for avgjørelsen, men det er samtidig en utsettelse som kan koste dyrt for mange på flere måter.

– Vi er bekymret for den økonomiske situasjonen for flere av sommeridrettsutøverne. En del har ingen inntekter og vil bare øke gjeldsbyrden sin i løpet av et år. De må kanskje utsette studier eller arbeid, eller de må jobbe for å få opplegget finansiert, forklarer sommeridrettssjef ved Olympiatoppen, Marit Breivik.

FØLGER OPP: Marit Breivik er sjef for sommeridrettene ved Olympiatoppen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi må kartlegge dette, og har ikke detaljene ennå, legger hun til.

Fire medaljevinnere usikre

Roerne tok to av Norges fire medaljer forrige OL, men flere av dem er nå veldig usikre på fremtiden.

– Per nå har jeg egentlig ingen rettigheter. Det er litt skremmende. Og det går ut over satsingen. Jeg kan godt sitte her og si at neste år skal jeg til OL, men det er mye penger som forsvant da konkurransesesongen ble avlyst, innrømmer Kjetil Borch.

Ro-kollega Are Strandli hadde planlagt å gi seg etter lekene. Nå gir han seg selv til sommeren på å eventuelt ta en ny avgjørelse.

– Jeg må se litt på motivasjonen til å gjøre jobben som kreves i nok et år, samt rammevilkårene, forteller Strandli.

Olaf Tufte har allerede sagt at en utsettelse i utgangspunktet betyr at han legger opp.

– Roing som kjent en sport man ikke blir søkkrik av. Alt må gå opp. Jeg er motivert for alt mulig rart, men jeg har et ansvar som er mye mer enn meg selv.

Også bronsevinner i bryting fra Rio, Stig-André Berge, er i tenkeboksen.

– Jeg begynner jo å trekke på årene, og kona mi og jeg var enige om at dette var det siste, sa 36-åringen.

Vil motivere

TOK BRONSE: Kjetil Borch og Olaf Tufte tok én av Norges bare fire medaljer i Rio-OL. De vet ikke om det blir et nytt forsøk. Foto: Luca Bruno / Ap

Idrettsutøvere faller utenfor en rekke støtteordninger i samfunnet, og mange får heller ikke lønn av sine forbund. Og bortsett utøverstipendet på rundt 70.000 kroner, har heller ikke Olympiatoppen midler til å bidra økonomisk.

– Vi utøvere er selvstendig næringsdrivende, som er helt avhengig av det beskjedne stipendet fra Olympiatoppen og våre personlige samarbeidspartnere for å holde hodet over vann. Nå som økonomien strammes inn hos norske bedrifter, er det dessverre utgifter til idrettssamarbeid som strykes først av budsjettlisten, mener Borch.

Men Olympiatoppen jobber daglig med å hjelpe utøvere, trenere og landslagssjefer med tilrettelegging av optimal trening selv om fasilitetene er stengt.

Det skal forhåpentligvis bidra til både høy kvalitet og motivasjon.

– Fordelen at alle tilhører landslag. De backer hverandre i det fellesskapet. De har også idrettspsykologiske ressurser å benytte seg av i unntakstilstand. Mye er uforutsigbart, men mange utøvere har jo hatt skadeavbrekk og lignende, så flere har mental trening i å være utenfor konkurransesituasjon, påpeker Breivik.

– Skille klinten fra hveten

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, mener det også er positivt at idrettsutøvere som regel er vant til å tenke og finne nye løsninger, fremfor å se problemer.

– Det er sikkert noen som vil gi seg, men de hadde sikkert gitt seg uansett fordi de skulle runde av. OL er stort, viktig og motiverende for mange, så det er forferdelig for dem det gjelder. Samtidig kan dette skille klinten fra hveten litt. De som er dedikert og virkelig har et toppidrettshode vil nok ikke ha noe problem takle det med motivasjon i hvert fall, tror den tidligere utøveren.

– Det er klart jeg hadde vært stresset om jeg var utøver nå, men jeg ville prioritert å holde ting i gang, for det er lett å holde det litt i sommerferiemodus når alt er stengt, sier NRKs håndballekspert, Håvard Tvedten.