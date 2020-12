Frykter EM-historiens største tap mot Norge: – Jeg synes synd på ham

Det er mange spørsmål og noe usikkerhet knyttet til koronasituasjonen før Norge EM-åpner mot Polen torsdag kveld. Men at Norge er storfavoritter i første kamp, er det liten tvil om.

– Det er stygt å si Ferrari mot Fiat, for det er det ikke og jeg føler at mine spillere gjør sitt beste. Jeg er utrolig stolt av dem, og det skal bli bra om vi får jobbe med det over tid. Men nå er de ikke forberedt på det de møter, selv om jeg har prøvd alt jeg kan, sier Polens relativt ferske trener, Arne Senstad.

NY SJEF: Arne Senstad tok over Polens håndballandslag i september. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Jeg føler det er større forskjell på Polen og Norge, enn det er på Rælingen og Vipers, og der vant vel Vipers med 26 mål. Det sier litt om bildet det kan bli.

Den største seieren, eller tapet, i EM-historien er på 23 mål – da Ungarn slo Østerrike 35–12 i 2000.

Slik spilles håndball-EM Ekspandér faktaboks I Danmark (Kolding og Herning) fra 3. – 20. desember. Norges kamper (gruppe D): 3.12 Romania - Tyskland 18.00, Norge - Polen 20.30 5.12 Polen - Romania 16.00, Tyskland - Norge 18.15 7.12 Tyskland - Polen 18.15, Romania - Norge 20.30 Mellomrunde 2 (gruppe D møter lagene fra gruppe C, Nederland, Ungarn, Serbia og Kroatia): 10.12 3C - 2D, 3D - 2C 12.12 1C - 1D, 2C - 2D 14.12 3C - 1D, 1C - 3D 15.12 1C - 2D, 2C - 1D, 3C - 3D Finaler: 18.12 Kamp om 5./6.-plass 15.30, Semifinale 1 18.00, Semifinale 2 20.30 20.12 Bronsefinale 15.30, Finale 18.00 Alle Norges kamper sendes på radio, NRK Sport.

«Alle» har vært smittet

Men totningen, som også er Heidi Løkes svoger, tok over landslaget i høst, og utfordringene har vært mildt sagt store. Flere av de beste spillerne er ute, og koronaviruset har slått ned som en bombe i oppkjøringen til EM.

– 12 av dem som stiller til start har nesten akkurat hatt viruset og er preget av det, forteller den tidligere Storhamar-treneren.

– Det er ikke noe gøy når man ikke har de beste spillerne til disposisjon. Det har vært masse smitte og uforutsette ting. Jeg synes synd på ham, sier Løke på håndballjentenes digitale pressemøte før kampen.

– Flink til å snakke ned laget

Men Norge hevder de ikke tar lett på oppgaven.

– Arne er flink til å snakke ned laget. Alle lag Arne trener gir absolutt alt, de gir jernet, mener Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Arne er utrolig flink til å få det beste ut av spillerne sine. De kjemper knalltøft og gir ut juling. Vi må være klare fra start, fastslår Løke.

VAR PÅ LAG: Heidi Løke med sønnen Oscar på armen og Storhamar-trener Arne Senstad før sesongen i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

Men Senstad mener ikke at han overdriver.

– Det er hyggelig å få litt skryt som håndballtrener, for det er ofte mye av det motsatte. Men de vet at de kommer til å knuse oss, sier han.

– Litt skumlere

Norge har vært i Danmark siden forrige mandag, og for to dager siden testet samtlige i den troppen som er på plass negativt, men at gruppemotstander Romania hadde en spiller med som testet positivt ved ankomst vertsnasjonen, viser at lite er helt trygt selv om spillerne nå ikke engang har lov til å gå ut av hotellet.

– Det er akkurat de tilfellene som er så synd, som vi vil unngå. Det var derfor vi reiste får. Jeg håper de er flinke og isolerer seg, og at eventuell smitte kommer frem ved å teste seg kjappest mulig. Det er akkurat i denne overgangsfasen når lag kommer det er litt skumlere, mener kaptein Oftedal.

I BOBLE: Norge og de andre EM-deltakerne lever under svært strenge smittevernregler i Danmark. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Polen er et av de sikreste lagene å møte nå. De har mest sannsynlig ingen smitte i laget i det hele tatt, så det er litt trygt, legger hun til.

For et spørsmål flere stiller, er om det vil være mulig at alle lag kommer seg smittefrie gjennom mesterskapet, slik at finalen kan spilles 20. desember.

– Jeg håper jo det går, men det blir nok noen utfordrende uker. Får man smitte inn i den boblen de har gått inn i nå, så tror jeg det kan bli vanskelig med finalespill i slutten av desember, sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp.

– Jeg stoler på det (at EM blir fullført). Det er et strengt testregime, og alle er flinke til å følge regler og smittevern. Man må bare være nøye med de små tingene, mener Løke.