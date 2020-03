Frykter at utenlandske storlag kan ribbe norske klubber for permitterte stjernespillere

– Dette er en av de viktigste grunnene til at vi sitter sammen og diskuterer hva som blir konsekvensen av permitteringer, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Norsk fotball har varslet permitteringer av spillere og trenere etter at all aktivitet er stoppet opp. Seriestarten i Eliteserien og 1. divisjon er utsatt til første helga i mai. Det betyr at også inntektene stopper opp.

Et foreløpig estimat skal vise at NFF og toppklubbene bare i mars har tapt 50 millioner kroner, ifølge NTB.

– Likt overalt

Ifølge fotballforbundet står en spiller fritt til å velge ny klubb 14 dager etter at spilleren er permittert. Derfor har Norsk Toppfotball bedt norske klubber om å være solidariske.

OVERGANGER: Leif Øverland i Norsk Toppfotball maner resten av fotballverden til solidaritet på overgangsmarkedet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Hvordan vi skal håndtere dette? Klubbene i Norge er enige om at de ikke skal utnytte situasjonen innenfor landet. Men så er det ingen grenser på spillermarkedet, fortsetter Øverland.

– Derfor er det viktig at vi får hjelp fra NFF og deres kanaler inn mot FIFA og UEFA, og det opplever vi at de har igangsatt slik at det blir håndtert likt overalt, sier Leif Øverland.

Norges Fotballforbund opplyste mandag at de har sendt brev til Det internasjonale Fotballforbundet (FIFA) og bedt dem forby fotballoverganger så lenge tiltakene mot spredning av smitten av koronaviruset fortsetter.

– Må med i vurderingen

Frykten er at utenlandske klubber skal ribbe norske klubber for de mest attraktive spillerne i løpet av spillpausen.

Klubbene, Norsk Toppfotball og spillernes interesseorganisasjon, NISO sitter tirsdag i møter for å diskutere konsekvensene av permisjoner.

– STOR RISIKO: Sportslig leder i Kristiansund, Kenneth Andre Leren, frykter det verste. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

I Kristiansund frykter de følgene av permitteringer.

– Dersom spilleren blir permittert og deretter står fritt til å si opp kontrakten med 14 dagers varsel, så vil det være for stor risiko for mange klubber å gå til permitteringer, sier sportslig leder i Kristiansund, Kenneth Andre Leren.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball understreker at det er «ulike syn på jussen i dette». Og at det nettopp er dette som skal bli avklart på tirsdagens møter mellom klubbene og NISO.

– Ville vært tragisk

Fotballagent Stig Lillejord tror derimot at permitterte spillere ikke vil benytte anledningen til å finne seg en ny arbeidsgiver.

– Jeg tror ikke at det finnes spillere i Norge som vil utnytte denne situasjonen til å finne seg en gunstig måte å komme seg ut av en klubb. Og jeg tror ikke agenter som jeg har kontakt med vil oppfordre til det verken nasjonalt eller internasjonalt, sier Lillejord til NRK.

– Dersom det kommer en utenlandsk klubb med en henvendelse til en norsk profil så tror du at de vil få nei?

– Jeg forventer at både spiller og agent i den sammenhengen ville sørget for at dette ville skjedd på en normal måte, og at man ikke ville utnyttet en slik situasjon, spesielt i en sårbar tid for klubbene. Det ville vært tragisk dersom noen ville utnyttet den situasjonen, fortsetter Lillejord.

– Usikkerhet

Vålerenga-midtstopper Jonatan Tollås Nation sier spillerne opplever mye usikkerhet for øyeblikket.

USIKKERHET: Vålerengas Jonatan Tollås Nation sier spillerne opplever mye usikkerhet rundt varselet om permitteringer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg regner med at dette er en problemstilling som klubbene veier opp litt før de tar avgjørelsen. Opp i alt dette så har spillerne sine rettigheter som blir ivaretatt av NISO. Dette er noe både vi og klubbene må forholde oss til og ta med i vurderingen dersom klubbene bestemmer seg for å permittere, sier Tollås Nation til NRK.

Øverland maner også om at resten av fotballverden opptrer solidarisk.

– Vi håper at internasjonale klubber som vil ha tak i norske spillere ikke gjør det slik situasjonen er nå. Og det samme gjelder for norske klubber som for eksempel vil hente spillere fra utlandet, sier Øverland.