Frykter at FIS-krav ødelegger verdensrekord-sjanser i Vikersund

I disse dager jobber Vikersund med å innfri enkelte krav fra det internasjonale skiforbundet (FIS) for å bli tatt tilbake på terminlisten i verdenscupen.

For å få tilbake sertifikatet og en plass på konkurransekalenderen må de blant annet senke kulen i hoppbakken for å få en høyere svevkurve.

Om Vikersund blir en del av terminlisten gjenstår å se. Den avgjørelsen blir tatt nå på fredag.

– Kan bli vanskelig å sette verdensrekord

Endringene i bakken gjør at det norske hopplandslaget regner med å få litt kortere lengder i fremtidige konkurranser.

– Det kan bli veldig vanskelig å sette verdensrekord når de gjør det. Bakken blir jo x antall meter kortere om du graver kulen litt ned. Da må du x antall meter ned på sletta, forteller Daniel André Tande til NRK.

Også Johann André Forfang tenker at verdensrekorden kan bli vanskeligere å slå.

– Det virker som de snakker om sikkerhet, og de vil ha de lengste hoppene mer kontrollerte og ikke så lange kanskje, sier Forfang.

Arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, Ståle Villumstad, mener det viktigste er at man hører på FIS slik at Vikersund kan komme tilbake på programmet for 2018/2019-sesongen.

– Hensikten med å senke kulen er for å få flere jevne lengder mellom K og bakkestørrelsen, som er 200 og 240m i Vikersund. Målet er å oppnå flest mulig hopp i den lengdekategorien, sier han.

Kan gå ut over Raw Air

HÅPER: Johann André Forfang krysser fingrene for at Vikersund kan få lisensen godkjent. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

De siste årene har avslutningen på konseptet Raw Air foregått i den store skiflygingsbakken, men dersom lisensen ikke skulle bli godkjent i tide kan det gå hardt ut over konkurransen.

Raw Air har nemlig nytt godt av å kunne avslutte i verdens største bakke.

Reserveløsningen er å flytte avslutningen til Trondheim og Granåsen. Da mister man det store trekkplasteret Vikersund har vært.

– Det er 10 dager med fullt trøkk, og det å avslutte det med å hoppe i verdens største hoppbakke på hjemmebane har vært stort, forteller Robert Johansson om sin opplevelse av å hoppe i Vikersund.

– Vikersund har vært en stor suksess både for oss og for publikum, så det blir spennende å se hvordan Raw Air eventuelt må klare seg uten den, sier Forfang.