Sprintduoen var fredagens soleklart beste under fristilssprinten i løypene på Sjusjøen, men var et godt stykke bak vinnerne på de to påfølgende 15 kilometerne i både klassisk og fristil lørdag og søndag sist helg.

Det var Skar og Taugbøls siste renn før jul. Noe som får økonomiske konsekvenser.

Skar opplyser til NRK at han får rundt 200.000 kroner i stipend fra forbundet, mens resten av det han har utbetalt i året er premiepenger og resultatbaserte bonusavtaler.

Han er opptatt av at det er andre som har det langt tøffere enn ham, men snakker om økonomiske vanskelige tider.

Kan havne under fattigdomsgrensen

På spørsmål om han er irritert for at Skiforbundet besluttet å ikke reise til verken Davos eller Dresden om én og to uker, der blant annet to sprinter i fristil står på programmet, svarer Skar slik:

ALVOR: For Sindre Bjørnestad Skar, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi blir på en måte delvis permittert, slik som veldig mange i Norge har opplevd, vi får ikke gjort jobben vår framover. Det er vinteren og det er konkurransene vi tjener penger på, det er jobben vår, og i hvert fall halvparten av lønnen min er premiepenger.

– Og hvis vi ikke får gått skirenn framover, så blir det fryktelig skralt. Da er jeg under fattigdomsgrensa i lønn. Det er irriterende, men sånn er det i år, og det er fryktelig mange i Norge som er i den situasjonen at man har et tøft år, både psykisk og økonomisk og alt mulig, og vi klarer det i et år.

Han svarer «ja og nei» på spørsmål om det er vanskelig å stille seg lojalt bak avgjørelsen om å droppe verdenscupen før jul.

Glad for samboer som tjener godt

Taugbøl sier han kjenner avgjørelsen til sitt eget forbund ordentlig på kroppen og forklarer hvorfor:

SEIER: For Håvard Solås Taugbøl, her etter målgang under Norgescup på Sjusjøen fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

– I tillegg til premiepenger, får jeg også en slags grunnlønn fra min skileverandør som baserer seg på hvordan jeg ligger an i verdenscup etter jul.

– Så den vil nok mest sannsynlig falle bort, så det vil jeg merke, men jeg får tenke på at jeg har en samboer som tjener bra og jobber godt, så jeg får leve på henne og satse på at det går fint.

– Det er tøft for mange

Johannes Høsflot Klæbo er som Norges største herreprofil i en annen økonomisk posisjon enn Skar.

Johannes Høsflot Klæbo, her etter 15 kilometer intervallstart i fristil lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB

24-åringen forteller imidlertid at han kan forstå lagkompisen, men sier også at det er vanskelig å vite hva Norges Skiforbund skal gjøre med utfordringen. Klæbo sier forbundet burde kompensert utøvere som er nederst på inntektsstigen.

– Men samtidig har forbundet mye tapte inntekter de også. Det er en stor kabal som skal gå opp, sier Klæbo.

– Jeg håper vi får gå skirenn om ikke så lenge og at alle som har gått glipp av penger får slå tilbake og tjent mer. Ingenting er bedre enn det. Det er synd det er sånn. Det er tøft for mange nå.

Varsler prat med tillitsvalgte

Langrennssjef Espen Bjervig er klar over utøvernes nye og tøffere økonomiske hverdag. Han peker på at pandemien som herjer verden har satt sitt preg på ski-industrien, utstyrsavtalene ble dårligere.

Så godt som hele rulleski- og turrennsesongen forduftet, der utøverne kan tjene gode penger. Forbundet var riktignok inne med et beløp til dem som stilte på både Toppidrettsveka og Blinkfestivalen i sommer.

Men Bjervig ser at langrennsledelsens avgjørelse om å droppe den kommende verdenscupen får enda større økonomiske konsekvenser.

– Vi har ikke fått diskutert hva som skjer framover, men jeg må ta en prat med de tillitsvalgte hvis det ikke skulle bli Tour de Ski, for da begynner det å bli ganske krevende for utøverne som baserer mye av sine inntekter på premiepenger, sier Bjervig.

Han erkjenner at det blir et alvorspreget møte.

– Jeg ser utfordringen utøverne har. Det er mye alvor i dette her nå, selv om idrett skal være morsomt å gøy.

– Må velte om på hele planleggingen

VIL INVITERE TIL MØTE: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet i forbindelse med rennene på Beitostølen for to uker siden. Foto: Geir Olsen / NTB

Skar sier han har fryktelig lyst til å gå Tour de Ski de ti første dagene i januar. Naturligvis ikke bare av sportslige årsaker, men også fordi det er god økonomi.

Men han ser nå at FIS (Det internasjonale skiforbundet) må endree ganske mye på hele konseptet. Som at det ikke er spiselig for den norske troppen at man skal reise mellom land, hvordan man skal bo og mer.

– Da tror jeg FIS må velte om på hele planleggingen. Slik vi kjenner dem kan vi kanskje ikke tro at det kommer til å skje, men det er jo lov å håpe.

– Jeg kjenner på ansvar

– Skar snakker om å være under fattigdomsgrensen, Bjervig?

– Jeg hadde en prat med Skar, så jeg har fått beskjeden. Men dette er en dugnad, dette skal ikke gå utover utøverne alene, så her må vi se hva vi får til av løsninger hvis dette blir langvarig uten verdenscuprenn.

– Jeg kjenner på ansvar, det var derfor jeg tok avgjørelsen, og så kjenner jeg på ansvar for konsekvensene av det, klart det.

– Hva kan dere gjøre?

– Hvis dette blir langvarig, må vi se hva vi kan tilby for dem som er mest trengende på økonomi.

– Mer lønn?

– Utøverne har ikke lønn, de får treningsstipender. De fikk en liten økning i sommer, og det kan hende vi må se på tilsvarende løsninger nå.