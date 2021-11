Fryktar katastrofescener etter teamsjef-utsegn: – Det er farleg og usportsleg

– Dersom det blir eit scenario der dei kjempar om tittelen i det siste løpet i Abu Dhabi, vil den som er i front absolutt prøve å gjere det same som i Senna-Prost-åra, seier Mercedes-sjef Toto Wolff i eit intervju med Daily Mail.

Det reagerer Formel 1-ekspert Atle Gulbrandsen på.

– Det er heilt utruleg at Wolff vil finne på å seie noko slikt. Det er heilt utruleg overraskande av ein teamsjef å seie noko slikt. Det er veldig rart, seier Gulbrandsen.

Viser til historia

Sjefen til Lewis Hamilton siktar til dei berømte episodane mellom Formel 1-stjernene Ayrton Senna og Alain Prost i 1989 og 1990. Dei to køyrde på same lag, og kjempa begge om VM-sigeren begge åra.

TEAMSJEF: Toto Wolff er teamsjef for Mercedes. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

I 1989 køyrde Senna inn i Prost, og sette franskmannen ut av spel. Senna klarte å køyre seg til ein fyrsteplass, men han blei seinare diskvalifisert for kollisjonen.

Denne hendinga avgjorde kampen om VM-tittelen same år. Året etterpå fekk Senna revansj då han sikra VM-tittelen ved å krasje Prost ut av løpet på den første runden.

Mercedes-sjefen meiner det er den siste moglegheita ein har, om det blir slik at tittelløpet varer til siste slutt.

– Viss du kjempar om meisterskapet, og ser det glepp fordi den andre køyrer forbi deg, kva andre reiskapar har du enn det som sikrar at han ikkje kjem seg forbi? Vi såg det med Schumacher og Villeneuve, og med Senna og Prost, seier han vidare.

Reagerer på utsegna

Gulbrandsen stussar over at ein teamsjef kan setje slike tankar i hovudet blant sjåførarane, og kjem til å bli frykteleg skuffa om dette blir ein realitet.

EKSPERT: Atle Gulbrandsen. Foto: Heiko Junge

– Av alle så bør ikkje teamsjefen plante den ideen i hovudet på nokon av sjåførane. Sjølv om det står om ein VM-tittel i Formel 1, så er det noko som heiter «fair race». Ein skal aldri køyre i kvarandre, det er usportsleg og farleg, seier han og held fram:

– Det håpar eg inderleg at Wolff ikkje får rett i. Det vi vil ha, er ein kamp hjul til hjul som varar heile vegen til målflagget i Abu Dhabi. Vi ynskjer ikkje usportsleg køyring, seier han.

Formel 1-VM 2021 Ekspandér faktaboks Stillingen etter 17 av 22 VM-løp: Max Verstappen (Red Bull) – 287,5 poeng Lewis Hamilton (Mercedes) – 275,5 Valtteri Bottas (Mercedes) – 185 Sergio Pérez (Red Bull) – 150 Lando Norris (McLaren) – 149 Dersom det ender likt, vinner den med flest løpsseiere. Verstappen har vunnet åtte ganger og Hamilton fem ganger i 2021. Gjenstående løp: 7. november: Mexicos Grand Prix

14. november: Brasils Grand Prix

21. november: Qatars Grand Prix

5. desember: Saudi-Arabias Grand Prix

12. desember: Abu Dhabi Grand Prix

Sjølv seier Wolff at han ikkje ville bedt nokon direkte om å krasje, men at han ikkje er i tvil om at det kjem til å bli ein tøff kamp om tittelkampen varer til siste slutt.

Ekspert Gulbrandsen er usikker på om det kjem til å gå så langt, men ein ting er han i alle fall sikker på. Han ynskjer ikkje krasjing med vilje.

– Dei er to vinnarskalle, men å køyre på kvarandre er noko eg håpar dei ikkje finn på å gjere. Då blir det steile frontar og masse diskusjon. Eg håpar verkeleg vi unngår det.

MONZA: Så nære var Verstappen å treffe hovudet til Hamilton etter krasjen på Monza-bana. Foto: Luca Bruno / AP

Splittar supporterane

Om Hamilton og Verstappen køyrer inn i kvarandre i løpet av dei siste fem løpa av sesongen, vil det ikkje vere fyrste gong. VM-rivalane kolliderte både på Silverstone og på Monza-bana tidlegare.

– Kva skjedde på Monza? Verstappen tok ut Lewis fordi han haldt på å gå forbi og var raskare. Det er full forståeleg. Eg trur ikkje du kan kontrollere det. Eg trur heller ikkje du vil kontrollere det, for dei er gladiatorar i bilane sine, seier Wolff om Hamilton og Verstappen.

Guldbrandsen meiner at dei to episodane har splitta Formel 1-supporterane.

– På Silverstone fekk Hamilton straff, sjølv om eg ikkje meiner han burde fått det. På Monza fekk Verstappen straff, men det var også det vi kalla ein «racing incident». Ei kamp der det var jamt, og ingen gjorde noko med vilje, seier Guldbrandsen og held fram:

– Det er litt synd, for den som ein meiner har skylda for ein slik krasj vil få kritikk, og då blir det steile frontar. Det har skapt litt buing frå tribuna, noko som er uvanleg i Formel 1.

Eksperten påpeikar at buinga ikkje er eit stort problem no, men at eit nytt krasj kan gjere stemninga heilt annleis.

– Eit krasj kan bli som bensin på bålet. Det har ikkje vore noko slåstkamp eller liknande, men vi har høyrt ein del buing. Det er veldig framand på ei bilbane. Det er ikkje som i fotball, kor du må skilje fans frå kvarandre, og vi er opptatt av å halde det slik, avsluttar han.