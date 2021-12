Frustrert Verstappen føler seg urettferdig behandlet

Verstappen slår tilbake mot kritikken som har haglet mot ham etter helgens formel 1-løp i Saudi-Arabia.

Torsdag møtte han pressen for første gang etter løpet.

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt. Hvorfor skal jeg endre meg når andre får lov til å kjøre slik? sier han til Autosport før helgens sesongavslutning i Abu Dhabi.

Den nederlandske stjernen pådro seg søndag tre straffer for uaktsom kjøring. Erkerivalen Lewis Hamilton mente han opptrådte som en gal mann.

Hamilton ble nemlig overrasket over en plutselig fartsredusering av Verstappen, som svingte inn i briten etter å ha lagt seg ut for å blokkere. Sammenstøtet resulterte i en skadd frontvinge for Hamilton.

Han gikk langt i å antyde at Verstappen har prøvd å gjøre hva som helst for å forsvare ledelsen i sammendraget.

Lewis Hamilton (foran til høyre) og Verstappen er helt likt i sammendraget før søndagens avslutning. Foto: Andrej Isakovic / AP

– Forstår det ikke

Flere har kritisert Verstappen etter sammenstøtet.

– Jeg syns Verstappen krysset en grense med tanke på ufin kjøring.

– Max Verstappen har en kjørestil som var spesielt tydelig i går: Enten må de andre vike, eller så kommer det til å bli en krasj, sa formel 1-ekspert Atle Gulbrandsen til NRK.

Overfor Autosport slår imidlertid Verstappen tilbake mot kritikken. Han hevder at «det er klart at enkelte ting ikke gjelder for alle».

– Andre sjåfører kan slippe unna med det, og det kan ikke jeg. Det er litt av problemet her, sier han, og hevder at andre har gjort de samme manøvrene som ham – uten at det har fått noen konsekvenser for disse førerne.

– Så jeg forstår det ikke, for jeg trodde jeg bare kjørte hardt. Det som skjedde meg fortjente ikke noen straff.

– Ber om rettferdighet

På spørsmål om han likevel vil endre tilnærming eller kjørestil til sesongfinalen i Abu Dhabi i helgen, svarer han litt mer kryptisk.

– For å være ærlig, det eneste jeg ber om er rettferdighet for alle. Det er tydeligvis ikke tilfellet for øyeblikket.

Under en felles pressekonferanse med Hamilton torsdag, la han likevel til:

– Selvfølgelig ønsker vi begge å vinne, og det bør handle om det, ikke en kontroversiell avgjørelse.

– Reglene gjelder liksom ikke

Utgangspunktet før søndag kunne ikke blitt mer spennende. Verstappen leder foran Hamilton etter 21 av 22 løp (369,5 poeng).

Hamilton skal da prøve å vinne sin åttende VM-tittel. Da vil han stå alene med rekorden for flest VM-titler, som er en rekord han nå deler med formel 1-legenden Michael Schumacher. Verstappen kjemper for å vinne sin første.

– Vi er begge her for å vinne, og jeg vil selvfølgelig gjøre alt for å vinne mesterskapet til slutt, sa Hamilton på pressekonferansen torsdag.

Rivaliseringen mellom Verstappen og Hamilton har blitt formel 1-sirkusets store snakkis etter Netflix-serien «Drive to Survive».

De to har også vært i tottene på hverandre flere ganger, og under Storbritannia Grand Prix endte det med sykehusbesøk for Verstappen etter at Hamilton kjørte i ham.

– Jeg har kjørt mot mange sjåfører i løpet av livet mitt og det er noen på toppen som er over grensen. Reglene gjelder liksom ikke, sa Hamilton etter løpet i Saudi-Arabia til Sky Sports.