Frustrert Skarstein utenfor skilandslaget: – Livet er for kort til å krangle

– Hvis de ikke vil prate, så vil de ikke prate. I stedet for å gå og sutre over det, så gikk jeg og laget et alternativt opplegg. Livet er for kort til å drive og krangle. Det orker jeg ikke, sier Skarstein.

Hun skal de neste månedene bytte ut robåten med ski, og satser først og fremst mot ski-VM på hjemmebane i januar.

Men oppladningen blir ikke helt som hun hadde tenkt. I stedet for å trene sammen med resten av parautøverne, velger hun å trene alene. Det vil si at hun må fikse det meste når det gjelder logistikk og organisering.

– Siden jeg ikke var tatt ut på et lag, planla jeg og hovedtrener et opplegg der jeg heller trente med laget innimellom. Men rett før snøsamlingene skulle begynne, kom Skiforbundet med en lang prosess for å kunne trene med laget. En lang og byråkratisk prosess bare et par måneder før VM er det rett og slett ikke tid til, sier gullvinneren fra Paralympics.

– Jeg er litt forundret

For søknadsprosessen, slik Skarstein beskriver den, er omfattende. Det er papirer som må gjennom mange ledd:

Først må hun snakke med klubben sin i Levanger, som igjen må søke om hospitering via Nord-Trøndelag skikrets. De må igjen søke hos Skiforbundet, men ifølge Skarstein ville ikke behandle søknaden administrativt. Dermed blir den sendt til langrennskomiteen, som heller ikke ville behandle den. Til slutt ender den i skistyret.

NRK har vært i kontakt med landslagskoordinator i Skiforbundet Ulf Morten Aune. Han vil ikke kommentere saken, men opplyser at de er i dialog med Skarstein.

SNART KONKURRANSE: Det nærmer seg sesongstart, og da skal Birgit Skarstein forsøke å kvalifisere seg til ski-VM. Foto: Geir Olsen / NTB

Skarstein innrømmer at det beste hadde vært å trene sammen med resten av laget.

– Jeg tror på å jobbe sammen, og jeg har god erfaring på at det er mest utviklende, men jeg har respekt for at forbundet ikke bare har sportslige interesser, sier hun.

– Er det frustrerende?

– Jeg er litt forundret. Min ambisjon er å gjøre det så bra som mulig sportslig. Så skjønner jeg det er andre interesser inne i bildet. Det er deres (Skiforbundet) rolle å gjøre overordnede vurderinger, så det er helt greit.

Les også: Då Skarstein svima av, forstod ho at endring måtte til

– Bedre å finne løsninger

Skarstein hevder hun forsøkt å opprette en dialog med Skiforbundet tidligere i høst, men den gangen lykkes hun ikke.

– Jeg vet ikke om søknaden ville gått gjennom. De ville ikke diskutere tidligere i høst og nå er det for sent. Hvis de vil lage en krevende prosess, så kan de gjøre det. Men de kan også lage en lite krevende prosess. Livet er for kort til å diskutere så mye nå – da bruker jeg heller tiden på å trene, sier hun.

GULLVINNER: Birgit Skarstein anser seg selv først og fremst som roer. Her etter å ha tatt gull i Paralympics. Foto: Torstein Bøe / NTB

Skarstein påpeker at hun først og fremst er roer og en del av rolandslaget. 31-åringen tok sitt første Paralympics-gull i Tokyo i sommer.

– Jeg vil gå fort på ski, og i bunn og grunn ro fort i Paris I 2024. Det er min hovedinteresse. Det er ikke vanskelig å se problem, men det er bedre å finne løsninger. Det letteste hadde vært å bare holdt på med ski eller rodd, mener Skarstein.