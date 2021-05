Frustrert Lundby vurderer «smutthull» – kan stille til VM i skiflyging

– Det er veldig kjedelig, selvfølgelig. Jeg har hatt et ønske om å hoppe skiflyging siden 2017 og har hatt trua hvert år på at: «Neste år blir det». Så ble det heller ikke i år, sier Lundby til NRK på spørsmål om hvordan det føles å ikke skulle hoppe skiflyging kommende sesong heller.

For under et møte i det Internasjonale Skiforbundet (FIS) i april ble det klart at de kvinnelige hopperne ikke får prøve seg i de aller største bakkene heller kommende sesong.

Og det i en sesong hvor Vikersund skal være vertskap for VM i skiflyging. Men der kan Lundby likevel dukke opp, selv om hun ikke får konkurrere om edelt metall.

Lundby vurderer nemlig å stille som prøvehopper i VM.

– Det kan bli aktuelt?

– Det kan hende det skjer, det er i alle fall noe jeg vurderer, forteller hun.

– Mistet en del år

Hopperen ble verdensmester i stor bakke i Seefeld denne sesongen, og har i en årrekke vært i verdenstoppen. Hun har også vært en viktig representant for kvinneidretten.

– Det er veldig givende når du ser at du vinner frem. Og så ser man at det ikke hjelper å gi seg, så jeg er klar for nye kamper, jeg, sier Lundby.

Og kanskje er tanken om å stille som prøvehopper til vinteren en melding til ledelsen i FIS. Selv forklarer hun det slik:

– Det er ikke det at jeg er veldig gammel, men jeg føler at jeg har mistet en del år der jeg kunne ha hoppet og høstet mye erfaring.

LURT: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen sier det er lurt å stille som prøvehopper. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Støtter ideen

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener det vil være lurt av Lundby å stille som prøvehopper i VM. Han poengterer at det kan gi verdifull trening.

– Jeg tenker det er kjempelurt av henne. Det kan også være en måte å vise seg frem overfor FIS og la dem se at hun behersker dette, kommenterer han.

– For det er ingen tvil om at hun er god nok, sier NRKs hoppekspert, som håper at kvinnene etter hvert kan få delta i den aller største bakken.

Om hun skal stille har hun ikke bestemt seg for. 26-åringen forklarer at det kommer an på om hun ønsker å gå for sammenlagtseieren i verdenscupen eller å gå for medaljer i OL.

– Det er en vurdering jeg må ta underveis, men jeg vet at Vikersund ønsker meg der som prøvehopper, forteller Lundby.

TRIST: Hoppsjef Clas Brede Bråthen er klar på at prøvehopping ikke er det de ønsker seg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er trist

Hoppsjef Clas Brede Bråthen synes imidlertid det er tungt at Lundby må være prøvehopper for å få sette utfor bakken i Vikersund.

– Først og fremst så skjønner jeg at Maren gjerne vil prøve skiflyging. Men jeg synes det er trist hvis kanskje tidenes beste norske skihopper må være prøvehopper for gutta for å få lov til å hoppe skiflyging.

Landslagssjef for kvinnene, Christian Meyer, er forteller at Lundbys flørt med prøvehopping er selve bildet på det de prøver å unngå. De vil heller ha konkurranser for kvinnene.

Samtidig er han klar på at han ikke skal stå i veien for Lundby.

– Jeg skjønner Maren godt. Hvor lenge skal hun hoppe på ski? Hvor lenge skal hun vente på skiflyging? Hun er i sitt livs form, hun ble verdensmester igjen i vinter. Hvor lenge klarer hun å opprettholde det nivået? Det er et spørsmål, sier Meyer og fortsetter:

– Hvis man skal vente to, tre, fire eller fem år for å hoppe skiflyging. Så kan den drømmen forsvinne for henne. Da har hun aldri fått opplevde det.