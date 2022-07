Frustrert Jerv-trener i strupen på NFF: Hevder de ikke trodde på smitteutbrudd

– Jeg reagerer med mistro, fordi de mener andre lag fusker, derfor tror de vi også fusker. Koronatestene er reelle, og vi har hatt koronatreninger. Det var som å bli satt to år tilbake i tid, sier Sandstø.

For selv om Jerv vant etter sen 1-0-scoring i Grimstad, var ikke Jerv-treneren bare fornøyd etter kampen.

De har nettopp kommet tilbake etter et koronautbrudd i laget. Først måtte de utsette eliteseriekampen mot Molde, som skulle blitt spilt for en uke siden. Tirsdag ble det også bestemt at cupkampen mot Odd må utsettes.

– Det er veldig overraskende og skuffende. Det mest skuffende er at vi ikke blir trodd når vi har gigautfordringer i troppen. Det er ni måneder til neste runde. Er det så vanskelig? tordner Sandstø.

Hevder de fikk beskjed gjennom media

Ifølge Sandstø fikk Jerv beskjed om utsettelsen via mediene, mens Odd hadde fått beskjed fra NFF-hold to timer før dem.

– Det er veldig skuffende. Veldig skuffende. Det holder ikke, man kan ikke behandle lag på den måten der. Man må stole på folk. Så det har vært utfordrende å få sene beskjeder. Les også: Dønnum legger seg flat etter bråket: – Tullete av meg

Han legger til at selve dialogen med forbundet har vært utfordrende.

– Man sitter med et inntrykk av at de ikke tror oss når vi har åtte med positiv tester. Ikke bare tester de positivt, men de har symptomer også. Vi var ti mann på trening inntil nylig, sier Jerv-treneren.

NRK har vært i kontakt med konkurransedirektør i forbundet Nils Fisketjønn. Han har ikke anledning til å kommentere saken lørdag kveld.

Sandstø forteller videre at de måtte bruke seks juniorspillere på trening for å i det hele tatt kunne spille elleve mot elleve. De har i tillegg måttet spille i grupper tidvis.

Ligger nest sist

Han mener at det ikke nødvendigvis er likt for alle lag når det gjelder slike utfordringer.

– Det er skuffende at et forbund vi stoler på behandler oss på den måten, og jeg tviler på det hadde skjedd med et av de store lagene på den måten. Det gjør det enda skuffende, sier Sandstø.

VANT: Jerv tok en sjelden seier mot Haugesund lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Seieren mot Haugesund er kun Jervs tredje i lagets første sesong på øverste nivå i norsk fotball. Med ti poeng ligger de fremdeles nest sist på tabellen. Haugesund holder 13.-plassen, men har to kamper mer spilt.

Jerv hadde ikke vunnet en fotballkamp i Eliteserien siden 2. påskedag.