Frustrert Hegerberg: – Vi klarer ikke å holde mer enn to pasninger i laget

– Vi har jo ikke scoret tre mål i en kamp hittil, så det er en utfrodring i seg selv, sier Ada Hegerberg dagen etter 0-2-tapet mot Belgia.

Norge står uten både mål og poeng så langt i mesterskapet, men kan gå videre dersom Nederland slår Belgia samtidig som de norske jentene selv slår Danmark med minst tre mål.

– Vi må først og fremst bli enige om hva som må forbedres til den neste kampen. Det er et kollektivt ansvar, sier Lyon-spilleren.

Diskuterer internt

Etter de tre siste landskampene har Hegerberg i intervjuene etter kampslutt varslet at prestasjonene må diskuteres internt - senest etter Belgia-tapet torsdag kveld.

– Jeg lufter det som trengs i en spillegruppe, så har man forskjellige ansvar i et lag. Det handler om at vi spillere må ha en god relasjon. Det gjelder i med- og motgang, sier Hegerberg.

– Hvor har dere størst forbedringspotensial?

– Vi klarer ikke å holde mer enn to pasninger i laget. Det blir det vanskelig å følge opp resten også. Jeg vet ikke om det er fordi vi har vanskelig for å finne hverandre, men det er upresist. Vi må diskutere faktorene som gjør at vi kan løfte oss mot Danmark.

– Det er fortjent

– Hvordan vil du oppsummere din egen prestasjon i EM?

– Vi kommer til få muligheter, og da må man ta vare på de mulighetene man får, men de har ikke helt vært der enda. Nå må vi nullstille og omstille slik at jeg er klar når sjansen dukker opp igjen, svarer Hegerberg.

Dagen derpå

Det var god stemning, latter og smil på landslagets trening dagen derpå. Martin Sjögren var klar på at han nå kun har fokus på Danmark, og de minst tre målene som må scores mandag.

– Vi har en mulighet til å gå videre, så nå gjelder det å legge bort de andre tankene og gripe halmstråene som finnes. Men vi må gjøre en bedre prestasjon mot Danmark, sier landslagssjefen til NRK.

– Grunnen til de ikke klarer mer enn to pasninger i laget er at laget er smalt og prøver å finne Ada og Caroline (Graham Hansen) sentralt i mellomrommet hele tiden. Der er det trangt, og motstanderen tar dem ut hele tiden. Norge ønsker bredde i angrep med sine backer, men klarer ikke holde ballen lenge nok i laget til at de lykkes med dette, sier NRK-ekspert Tom Nordlie.