Med kun fire kilometer igjen til mål, veltet Chris Froome (Team Sky) over ende etter at han ble presset ut i et reklameskilt. Han har hatt en trøblete oppladning til rittet, og det var lenge usikkert om han i det hele tatt fikk starte.

På første etappe ble han møtt av en kald skulder, bokstavelig talt.

Med ti kilometer igjen ble det fryktelig trangt om plassen, og Katjusja-Alpecin-rytteren Rick Zabel presset Froome ut i veikanten. Han styrte mot en stolpe, men svingte unna, stupte han over styret og gikk i gresset.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Briten kom fra fallet med litt grønske på drakten, men så ellers bra ut mens han jaktet på hovedfeltet.

– Det var mange som krasjet der ute i dag. Det er bare slik det er. Vi har alltid visst at de første dagene ville være kaotiske. Det er dessverre en del av spillet. Jeg er bare glad jeg ikke ble skadet. Det er fortsatt mye som gjenstår, sier Froome til Team Sky.

TRØBBEL: Chris Froome havnet nesten minuttet bak etappevinneren. Foto: POOL / Reuters

Flere i trøbbel

Flere av storfavorittene tapte betraktelig med tid under åpningsetappen. Like før Froome gikk ned for telling, gikk Arnaud Démare (FDJ), Richie Porte (BMC) og Froomes hjelperytter Egan Bernal ned i en større velt.

Like over tre kilometer før mål måtte Nairo Quintana (Movistar) stoppe med en punktering.

Kristoff på fjerdeplass

Åpningsetappen i Tour de France gikk fra Noirmoutier-en-l'Île til Fontenay-le-Comte i Frankrike. Fernando Gaviria (Quickstep Floors) styrte unna massevelt, grøftekant og punktering og vant massespurten. Peter Sagan ble toer, mens Marcel Kittel snek seg inn foran Alexander Kristoff, som endte på fjerde.

– Han leverer til de grader, vi andre ble litt statister helt på slutten der, sier Kristoff om Gaviria sin avslutning.

Kristoff lå selv godt plassert i hovedfeltet, men da det gjensto en kilometer kjente Kristoff at beina ikke ville holde helt inn.

– Det gikk nedover en liten stund da fikk jeg hvilt, men så fort det gikk slakt oppover ble det for tungt, sier Kristoff.

SEIER: Vant sin første etappe i Tour de France, colombianske Fernando Gaviria. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Det sprakk opp

Edvald Boasson Hagen hjalp lagkamerat Mark Cavendish gjennom avslutningen, mot slutten klarte ikke nordmannen holde laget samlet.

– Vi satt godt og samlet mesteparten av dagen, men det sprakk opp da det var noen kilometer igjen. Da brukte jeg mye krefter, men de klarte ikke å holde følge, sier han til NRK.

Boasson Hagen ble nummer 19.