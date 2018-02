Frode Estil etter dopingdokumentar: – Våre blodverdier er ikke oppnådd med juks

Dokumentaren om doping i langrennssporten ble publisert av svenske Uppdrag Granskning søndag morgen, og er et samarbeid mellom medier i flere land.

De har fått tilgang til det internasjonale skiforbundets (FIS) database med blodverdier fra over 2000 utøvere. Testene er gjort fra 2001 til 2010. Totalt 10.000 dopingprøver avslører høye blodverdier blant medaljevinnere i VM og OL. Ifølge SVT er 100 av dem svenske. Det er også norske utøvere med unormalt høye verdier, ifølge dokumentaren.

– Norge dominerte kanskje på grunn av treningskultur, og i visse løp på grunn av et lite forsprang på skibiten. Men det var ikke på grunn av juks og fanteri. Det tør jeg med hånden på hjertet si, uttaler Frode Estil til NRK.

OL-gull i posten

Han påpeker at han ikke har sett dokumentaren som ble publisert søndag, og at han derfor ikke kan kommentere de konkrete blodverdiene det vises til.

Estil var veldig kritisk til SVT-dokumentaren «Blodracet», som kom i 2013. Han sa da at han følte seg personlig såret.

Trønderen fikk selv OL-gullmedaljen fra 2002 i posten etter at Johan Mühlegg ble tatt i doping.

– Det er ikke artig det. Det artigste er å krysse målstreken og vite at medaljene er rett. Det var sikkert en del juksing på den tiden der. Sånn er dessverre toppidretten, at det er noen som vil jukse, sier Estil.

– Ekspertene sier at utøvere i denne perioden med høye blodverdier, deriblant norske, med høy sannsynlighet var dopet. Hvordan reagerer du på det?

– Da tror jeg ikke de vet hva de prater om. Jeg er en av dem som har hatt høye blodverdier. Det kan jeg med hånden på hjertet si kommer naturlig. Mange i slekta mi har høye blodverdier. Jeg fikk derfor et sertifikat på det for å være trygg på at jeg ikke ble nektet å starte.

GULLVINNEREN JUKSET: Johann Muehlegg vant gull foran Thomas Alsgaard (t.v.) og Frode Estil på delt andreplass i Salt Lake City i 2002. Nordmennene fikk senere delt OL-gull da Muehlegg ble tatt i doping. Foto: DARRON CUMMINGS / AP

– Ekkelt og pinlig

– I dokumentaren snakker journalistene med eksperter innen antidopingarbeid. Mener du de ikke har troverdighet?

– Det er vanskelig for meg å uttale meg når jeg ikke vet tallene, men mine verdier og mine lagkameraters verdier vet jeg at ikke er oppnådd med juks. Hvis noen indirekte påstår at norske utøvere har jukset, synes jeg det både er litt ekkelt og litt pinlig.

– Kan du vite at alle de norske var rene?

– Jeg kan selvfølgelig ikke vite hva folk gjør på fritida, men det ville overraske meg veldig, veldig sterkt om noen av mine lagkamerater har vært dopet. Det tror jeg med hånden på hjertet kan si. Og jeg kjenner det svenske miljøet såpass godt at jeg kan ta med Sverige og. Jeg tror de må se på andre land enn Norge og Sverige, svarer Estil.

– Er beskyldningene plagsomme?

– Ja, jeg synes for så vidt det. Jeg synes de burde lete andre plasser enn i Norge.

– Alt tåler dagens lys

TRYGG PÅ NORSK LANGRENN: Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NRK har også forsøkt å komme i kontakt med Anders Aukland, som vant OL-gull med det norske stafettlaget i 2002. Han skriver følgende i en SMS:

– Dette ble for min del diskutert og gjennomgått på alle mulige måter i mars og april 2014. Både verdier og forklaringer fra Wada og FIS. Jeg har vel egentlig ikke mer å tilføye enn det jeg sa den gangen. Har tro på åpenhet og informasjon, og ba den gang NSF og Olympiatoppen hjelpe meg med dette.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, er på vei til OL i Sør-Korea. Han sendte denne meldingen til NRK før han satte seg på flyet:

«Vi er kjent med at SVT og andre medier har jobbet med denne dokumentaren og det blir interessant å se hva som blir presentert. Undertegnede har bare sett et utdrag. En rekke nasjoner blir nevnt helt generelt. Det er alltid vanskelig å forholde seg til slik generell informasjon, men vi er trygge på at alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys.»

NRK har sendt spørsmål til flere norske medaljevinnere fra perioden Uppdrag Granskning omtaler, men ikke fått svar.