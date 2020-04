Forventningene og konfliktene hadde bygget seg opp gjennom uka. Idrettens, og da særlig fotballens, krav til deres egen statsråd om konkret handling og mål ble mer og mer høylytte. Svarene fra Abid Raja ble samtidig mer og mer irriterte.

Dagens opptreden av statsråden på regjeringens pressekonferanse skulle være tidspunktet hvor realitetene skulle bringe begge parter videre. Det skjedde ikke. Igjen stod bare en utsettelse og enda mer usikkerhet. Så lenge man ikke driver med bordtennis.

Forventningsfull forsoning

Forutsetningene ble bedre og bedre gjennom dagen. På formiddagen ble mediene invitert til en uformell snakk med Raja og hans hovedprotagonist, Odd-direktør Einar Håndlykken, etter deres oppklaringsmøte i departementet i Oslo sentrum. Håndlykken fikk store deler av æren for Rajas økende vrede etter å ha brukt betegnelsen «ny» om kulturministeren i tirsdagens Debatten på NRK. Raja betegnet det som «hersketeknikk» overfor VG. Håndlykken som et forsøk på støtte. Et oppklaringsmøte var uansett på sin plass. Og med dét den positive forsonings-publisitet mediene var blitt innkalt til.

Entusiasmen var som forventet påfallende fra begge parter, før Raja dro videre til faglig helsebrief før ettermiddagens pressekonferanse. Håndlykken ble igjen og forklarte nøkternt at en elitefotballstart på den ønskede dato, 15. juni, neppe var realistisk per i dag, litt overraskende.

Fortsatt var ikke bordtennis nevnt med ett ord.

Festlige forventninger

Tre timer senere var Abid Raja kledd for fest da han for en sjelden gangs skyld tok plass i panelet på regjeringens daglige pressbrief.

Helseminister Bent Høie sto som vanlig for de viktigste meddelelsene. Den foreskrevne avstand mellom mennesker halveres til én meter. Forsamlinger av mennesker på offentlig sted og med en ansvarlig arrangør, hva det nå enn vil si i praksis, kan fra nå økes til et antall av 50 mennesker.

Alle arrangører av intimkonserter og barneteater fikk et etterlengtet lyspunkt. Men fortsatt intet om idretten.

Høie ga også klare signaler om at antallet allerede neste uke kunne økes til 200, med virkning fra 15. juni.

Alt dette bygget oppunder optimisme fra idrettens side. Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund forfattet sammen tidligere i uka et brev til regjeringen med søknad om unntak når det gjelder avstandsregelen for elitefotballen fra 10. mai. Dette ville gjøre det mulig for eliteklubbene å trene som normalt med et mål om seriestart 15. juni. Det hele ble kalt et «pilotprosjekt» for idretten.

Da Raja endelig tok ordet i dag var fortsatt håpet der om bekreftelse av konkrete tidsplaner. I stedet kom det som umiddelbart virket som et rent avslag.

Det optimistiske pilotprosjektet fra idrettens side ble avfeid med at «vi driver ikke med prøvekaninsystemer fra regjering og helsemyndighetenes side».

Ingen antydninger til at håpet om fotballstart den 15. juni skal innfris, altså. Ingen. Men litt var det likevel.

For plutselig tok de høyere rangerte statsråder tilbake regien. Næringsminister Iselin Nybø fortalte at alle savner fotballen. Og helseminister Høie bidro med en sjelden og befriende spøk og foreslo at hans og Nybøs favorittlag Viking skulle få starte 14 dager før alle andre.

Den eneste som ikke ville slippe opp, var fotballens nye moralvokter Abid Raja. Som understreket behovet for ansvarlig avstand.

AKTIV: Kulturministeren i Vennesla på fotballtrening med et jentelag. Foto: Jon Gelius / NRK

En slu plan

Men alt av tøffe ord og klar moral var uansett ment å skulle dekke over det som var dagens egentlige budskap. Neste torsdag, den 7. mai, kommer nye føringer. Og et svar på om fotballen kan forberede seg på sesongstart. Tilfeldigvis er dette dagen forsamlinger av mennesker økes til 50. Som er en god trening for et elitelag i fotball med støtteapparat.

15. juni økes sannsynligvis tallet til 200, som tilfeldigvis er tallet NFF har sagt er antallet mennesker som må være til stede for å arrangere en eliteseriekamp.

Hadde ikke Raja fortalt oss bedre, hadde vi trodd det faktisk var håp.

Hånd i munn

Ikke kom han med antydninger om en større tiltakspakke til idretten heller. En hel bevegelse venter på at det som er de reelle tap i breddeidretten kompenseres. Så langt er det ikke i nærheten. Heller ikke i dag. I stedet kom endelig det konkrete lyspunkt da Raja etter pressekonferansen ble intervjuet av NRK: «Andre idretter kan nå gjenåpne fra 7. mai. Det vil si at bordtennis vil være mulig å gjennomføre så lenge man ikke sørger for å putte hånda si opp i munnen sin etter å ha tatt på ballen».

Bordtennis har vært mulig å gjennomføre lenge.

Og for alle som har spilt det vet: Selv om man synes man har fått til en mektig smash, kommer ballen ofte veldig fort tilbake.