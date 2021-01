Friskistjernen dediserte seieren til sin kreftsyke far

I sin første verdenscupdeltagelse for året vant Birk Ruud herrenes friski big air-konkurranse i Kreischberg foran franske Adelisse.

Tidligere i uken fortalte han at faren, som har vært hans nærmeste støttespiller, hadde fått kreft. Han beskrev tiden etter han fikk vite dette for en «tøff periode». I november fikk han beskjeden om at farens tilstand var kritisk.

De har tatt farvel, selv om faren fortsatt er i live.

NÆRT FORHOLD TIL FAREN: Her får Ruud klem av pappa etter sølv i X-Games på Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det som gjør det fantastisk er at vi har pratet sammen i familien og pappa har klart å krige på og kjempe for oss. Det er ikke «bare bare» i en sånn situasjon som han er i. Han er verdens beste pappa. At jeg kunne konkurrere og vinne i dag, og føle at jeg kunne gjøre det for han og familien, er en nydelig følelse, sa han på en pressekonferanse etter rennet.

– Vanskelig å beskrive

Etter rennet fikk han spørsmål om hvor mye denne seieren betydde sammenlignet med tidligere seiere han har tatt.

– Det betyr mye for meg, både fordi jeg ikke har fått konkurrere på lenge, og at jeg har kjørt på ski for meg selv. Ved hjelp og mye kjærlighet fra alle rundt meg og spesielt pappa, som har hatt en vanskelig tid, så er det helt fantastisk å kunne vinne her og kunne gjøre det med god samvittighet. Det er vanskelig å beskrive, sa Ruud.

Han var også veldig fornøyd like etter han kom i mål. Han vant verdenscuprennet med 193,20 poeng, nesten fire poeng foran franske Antoine Adelisse og svenske Oliwer Magnusson.

Høyt nivå i rennet

– Dette er «crazy». Dette er definitivt en av de mest «crazy» konkurransene jeg har vært med i. Å stå på toppen i dag med dette nivået er en ære, sa han til arrangøren etter løpet.

Ni av ti deltagere i finalen fikk over 180 poeng, noe som er svært høyt. Kun norske Christian Nummedal, som endte på 10.-plass, fikk lavere poengsum med sine 168.

Birk Ruud øker ledelsen etter sitt andre hopp i friski Big Air. Du trenger javascript for å se video. Birk Ruud øker ledelsen etter sitt andre hopp i friski Big Air.

Da Ruud kjørte tredje runde som siste utøver i finalen var allerede seieren sikret, etter et fall fra Adelisse.

Dermed kunne nordmannen gjøre som han ville, etter å ha fått 96 og 97,20 poeng i de to første rundene. Han valgte å gjøre et noe utradisjonelt triks, men fikk 95,20 poeng, noe som også hadde holdt til seier.

I kvinneklassen vant Giulia Tanno. Norske Johanne Killi kvalifiserte seg til finalen, men pådro seg en skade under treningen og kunne ikke delta.