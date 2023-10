Friidrettsforbundet hyrer advokat etter Elden-henvendelse

Hegerberg fortsatt ikke klar for landslaget – Thorisdottir tilbake

Da Leif Gunnar Smerud tok ut sin andre landslagstropp kom det frem at Ada Hegerberg ikke er med denne gangen heller. Hun sliter fortsatt med skade.

– Denne samlingen kom litt for raskt. Hun har vært litt i spill for Lyon, men etter en periode med en del skader som har kommet en del tilbake, så er det viktig at hun bruker tiden godt. Hun er ikke klar til å bidra på dette nivået enda, og da er det fornuftig å sikte mot november. Vi krysser fingre for at hun er klar. Det er frustrerende både for henne og oss, sier Smerud.

Caroline Graham Hansen er med i troppen, men står i fare for å miste kampene på grunn av en vond ankel. Hun stod over Barcelonas kamp søndag.

Samtidig er Maria Thorisdottir tilbake i troppen. Hun mistet sommerens VM på grunn av skade, og var ikke i Smeruds første tropp mot Østerrike og Portugal tidligere i høst.

– Hun spiller og gjør det bra, det er vel hovedsaklig det. Hun er en veldig god spiller synes jeg og jeg liker henne, sier Smerud.

Troppen som Smerud nå har tatt ut skal møte Frankrike to ganger i nasjonsligaen. Først hjemme 27. oktober, deretter i Frankrike 31. oktober. Norge ligger på tredjeplass i gruppa med ett poeng og det er kun gruppevinneren som går til sluttspillet i nasjonsligaen og får kjempe om OL-billett.

Dette er troppen:

Keeper: Cecilie Fiskerstrand, Aurora Mikalsen, Guro Pettersen.

Forsvar: Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Guro Bergsvand, Maria Thorisdottir, Tuva Hansen, Marit Bratbverg Lund, Thea Bjelde, Malin Brenn

Midtbane: Vilde Bøe Risa, Lisa Naalsund, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten, Frida Maanum, Cesilie Andreassen, Karina Sævik

Angrep: Caroline Graham Hansen, Elisabeth Terland, Sophie Roman Haug, Cathinka Tandberg, Celin Bizet Ildhusøy