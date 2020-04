Fridretts-EM i Paris avlyst

Ringerike overtar sykkel-NM

NM i landeveissykling i Kristiansand, som skulle vært avviklet 14.-21. juni, er utsatt til neste år. Ringerike overtar årets NM, som arrangeres i august.



Det melder Norges sykkelforbund (NCF) etter et styremøte torsdag.



Regjeringens avgjørelse om arrangementsforbud fram til 15. juni satte en stopper for det planlagte arrangementet i Kristiansand, og forrige uke meldte Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at den nasjonale mesterskapshelgen er flyttet til 22.-23. august.



Kristiansand ønsket da å utsette sitt NM til 2021. Sverre, som skulle arrangere NM neste år, har sagt seg villig til å vente til 2022.