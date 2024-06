Frida Maanum sørget for et svært viktig poeng borte mot Italia. Hun stanget Norge tilbake i kampen etter å ha ligget under 0-1 nesten hele kampen.

I tillegg fikk de norske en gavepakke fra Nederland og Finland, som spilte uavgjort.

Det betyr at kvalifiseringsgruppen til Norge er helt åpen. Norge og Italia står på fem poeng, mens Nederland står med syv poeng.

– Ett poeng er veldig mye verdt med tanke på hvordan dette her startet. Det er mulig. Denne gruppen er så åpen nå, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Maanum ble byttet inn i det 63. minutt til sin første landskamp siden hun kollapset i den engelske ligacupfinalen i slutten av mars.

– De prøver å straffe oss fra start og det var en litt annen start enn det var på Ullevål. Men det var som forventet på deres hjemmebane også. Jeg synes vi løfter oss utover i kampen og får med oss et ok resultat, sier Maanum til NRK.

Marerittstart

Norge fikk en tidlig advarsel, men Cecilie Fiskerstrand vartet opp med en sterk dobbeltredning og forhindret en norsk marerittstart.

Det virket ikke som det norske laget var godt nok advart, for få minutter senere satte italienerne ballen i nettet, og gikk opp i en tidlig ledelse. Det var Manuela Giugliano som sendte blåtrøyene i føringen.

– Det er ingen som har kontroll på kantspilleren. Alle står og ser på ball, og ingen har fokus på rommet i midten. Det gikk litt for sent, og vi redder oss ikke ut av det. En fryktelig start, sa Solveig Gulbrandsen.

TOK LEDELSEN: Italia tok første stikk i Ferrara. Foto: Jennifer Lorenzini / Reuters

Fikk krass kritikk

Norge fikk krass kritikk av Carl-Erik Torp etter møtet på Ullevaal, der han mente han ikke så en klar spillestil og identitet. Det virker som hans ekspertkollega i TV 2, Solveig Gulbrandsen, er enig.

– Det er veldig vanskelig å se hva Grainger vil med det offensive spillet, kommenterte Gulbrandsen på kanalens sending.

Hun mente spesielt at Norge slet med å involvere sin store stjerne.

– Det må være lov å stille spørsmål ved hva Norge prøver på når vi har ball. Jeg ser lange baller der vi sliter med å vinne andreballer, sa Gulbrandsen

SLET LENGE: Caroline Graham Hansen og Norge trøblet lenge mot et sterkt Italia. Foto: Spada / AP

Corner reddet Norge

Norge hadde en god periode, men de slet med å få ballen i mål.

Italia skulle også få en kjempesjanse, som først gikk i tverrliggeren og deretter ble sleivsparket unna.

– Vi er heldige, fryktelig heldige der, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Men så skulle Norge svare, og det var Maanum som scoret det svært viktige målet. Det betyr at Norge nå har to poeng opp til Nederland, og de er over Italia på tabellen med lik poengsum.