Det internasjonale ski- og brettsportforbundet har besluttet at kvinner og menn skal gå like lange distanser den kommende sesongen. På kvinnesiden betyr det at de skal gå 20 kilometer med skibytte i stedet for 15 kilometer og 50 kilometer i stedet for 30 kilometer.

– Det er dritkult, tenker jeg. Det er jo ganske langt, så det blir bra, sier Frida Karlsson til NRK.

Foreløpig er det kun besluttet at kvinner og menn skal gå like distanser i 2022/23-sesongen. Forslaget har fått iskald respons blant flere løpere, men svenskenes store håp på distanserenn støtter det.

– Jeg tror det passer meg. Jeg trener mye for de lange distansene. Jeg kjører ganske mange intervaller, og har trent mye på det.

Verdenscupen i Ruka Ekspandér faktaboks Fredag 24. november: 10.00 Sprint klassisk, prolog, kvinner og menn

Sprint klassisk, prolog, kvinner og menn 12.30 Sprint klassisk, finaler, kvinner og menn Lørdag 25. november: 11.00 10 kilometer klassisk, kvinner

10 kilometer klassisk, kvinner 12.30 10 kilometer klassisk, menn Søndag 25. november: 12.00 20 kilometer jaktstart, fristil, kvinner

20 kilometer jaktstart, fristil, kvinner 13.30 20 kilometer jaktstart, fristil, menn Alle rennene kan du høre på NRK Sport.

OL-dronningen Therese Johaug er svært skeptisk de nye reglene. Hun føler hun er blitt beskyldt for å ødelegge langrennssporten med sine suveren seirer – og mener det nå legges opp til enda større avstander mellom utøverne.

– Det der mener jeg er skitsnakk, kontrer Karlsson bestemt.

– Hva da ødelegger? Vi var vel tett på henne flere ganger, det var aldri helt selvsagt at hun skulle vinne.

Klar tale fra Johaug

– Du tror ikke dette fører til at du ødelegger langrennssporten fremover?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det blir spennende dueller.

Da Johaug snakket med NRK tidligere i høst, var hun krystallklar i sin tale:

– Jeg er veldig skeptisk til det nye opplegget som FIS har lagt opp til. Det at jenter og gutter skal gå like langt. Jeg føler at jeg i alle år har hørt at jeg har ødelagt sporten med at tidsdifferansen har vært stor og at jeg har vunnet med for mye.

Vinterens OL-dronning mente det var et særdeles dårlig svar på den synkende interessen i sporten.

– Hvordan skal du klare å frå en sport populær? Når TV-seerne sitter der og «herregud, ja, men hun kommer til å vinne så mye og det er et stort gap mellom andre- og tredjeplassen, eller fjerde og femte».

Hun sier det hadde passet henne veldig bra, men etterlyser mer action og scener som klarer å gripe nye seere og som bidrar til mer spenning.

Karlsson får svensk støtte

Ebba Andersson er blant dem ekspertene utpeker som en av de fremste favorittene i sesongens distanserenn uten Johaug. Hun er positiv til endringene.

FORNØYD: Ebba Andersson ser frem til å gå lengre distanser i vinter. Foto: JOHANNA WALLEN / BILDBYRÅN

– For oss damer blir det et steg opp at vi også får gå 20 kilometer. Det kommer til å bli nytt. Jeg er optimistisk til at vi skal få gå litt lenger, sier Andersson til NRK – og legger til:

– Jeg er såklart for at FIS vil gjøre forandringer. Så får vi se om vi fortsatt vil holde oss til 10, 20 og 50 kilometer, eller om de kjenner at de savner 15 og 30 kilometer også.