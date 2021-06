– Hva er galt med dere? Kom dere videre! Det er en ny generasjon. Slapp av, ikke klag, være glade og ha det morsomt, sa en tydelig provosert Sifan Hassan på onsdagens pressekonferanse før torsdagens Diamond League-stevne i Firenze.

Da hadde en journalist spurt henne og Joshua Cheptegei om hvor mye hjelp de har av de moderne piggskoene, ofte omtalt som «supersko», på en 10.000 meter. Journalisten lanserte 30 sekunder som et estimat.

Søndag satte altså Hassan verdensrekord på 10.000 meter med 29.06,82, drøyt ti sekunder bedre enn Almaz Ayanas rekord fra 2016.

REKORDRAS: Letesenbet Gidey svarte på Sifan Hassans utrolige verdensrekord med en enda mer utrolig 10.000-meter. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Allerede tirsdag kveld ble Hassans rekord slått i det etiopiske OL-uttaket, da Letesenbet Gidey løp på 29.01,03 – i et stevne der det generelt ble vist oppsiktsvekkende høyt nivå på de lengste distansene for både kvinner og menn.

Cheptegei forbløffet verden i fjor høst med fenomenale verdensrekorder på 5000 (12.35,36) og 10.000 meter (26.11,00).

– Kan la skoene løpe

Men der smått utrolige prestasjoner i friidrett tidligere utløste spekulasjoner om doping, diskuterer både eksperter og folk flest nå i stedet hvor stor effekten er av ny skoteknologi.

– Hvis det er skoene som avgjør, så kan vi jo bare la skoene løpe. Jeg vet ikke hvorfor folk blir gale av teknologi. Alle har en ny telefon. Før hadde ingen telefon. Skal vi gå tilbake til å bare ha radio? Vi trenger jo ikke ha bane heller, vi kan ta av banedekket, sa Hassan.

Cheptegei lot seg ikke hisse opp i helt samme grad.

– Jeg tenker at teknologi forandrer verden, vi er ikke på 90-tallet, vi må akseptere innovasjon fra skoprodusentene. For meg handler det om en komfort som hjelper deg til å realisere drømmer, sa han – og påpekte at alle nå har tilgang på akkurat samme utstyr.

Det var under OL i Rio i 2016 det dukket opp en helt ny sko for gateløp, som umiddelbart ga suksess. Under VM i Doha i 2019 dukket det også opp piggsko med karbonsåler (eller såler av lignende materialer). Utviklingen førte til en fullstendig omskriving av regelverket i fjor sommer, slik at det er tydelig definert hva som er tillatt.

SKODD FOR REKORDER: Joshua Cheptegei strekker skoene i været foran lystavla som viser hans sjokkrekord på 10.000-meter i fjor. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Rekordsko kuttes i to

Alle modeller som benyttes i konkurranse, må være forhåndsgodkjent av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Som en del av dette regelverket, er skokontroll også en del av ratifiseringsprosessen for verdensrekorder.

Akkurat som man må avlegge en dopingkontroll for at en rekord skal bli tellende, må man nå sende skoene rekorden er satt i til en laboratorietest. Der blir skoene rett og slett kuttet i to og innholdet i sålene inspisert.

Det ble opplag i nederlandske medier av at Sifan Hassans sko ble «beslaglagt» etter søndagens verdensrekord, men kommunikasjonssjef Nicole Jeffrey i WA bekrefter overfor NRK at dette fra og med i år er standard prosedyre

Men noe nøyaktig svar på hvor supre se såkalte «superskoene» eventuelt er, finnes det fortsatt få objektive svar på, ifølge NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Det er ingen tvil om at gateskoene gjør at folk løper vesentlig fortere. Det finnes mye statistikk. På bane er det mye mer diskusjon, sier Post.

Bruker Ingebrigtsen som eksempel

Det spekuleres i at nye sko har en såkalt trampolineeffekt, altså at det hjelper løperne til å skyte fart i frasparket. Ifølge Post finnes det ingen forskning som dokumenterer dette.

Derimot påpeker han at mange opplever de nye skoene som mer skånsomme for beina, noe som for eksempel betyr at utøverne kan trene mer i piggsko enn tidligere.

– Det betyr også at de eventuelt gir en større fordel på lengre løp. Om de i det hele tatt har en effekt på kortere løp, som 800 meter, er jeg sterkt i tvil om, sier Post.

Han påpeker at det finnes utøvere som har hevdet at skoene kan utgjøre 2–4 sekunder på en 1500-meter.

KAN DE FLY? Det diskuteres heftig hvor mye hjelp Jakob Ingebrigtsen og resten av verdenseliten i friidretten har av moderne skoteknologi. Foto: Daniel Cole / AP

– Men hvis det stemmer, har jo ikke Jakob Ingebrigtsen blitt bedre i det hele tatt siden han var 17 år. Tvert imot har han kanskje blitt dårligere. Og det har jeg rett og slett litt vanskelig for å tro, sier Post.

I 2018 løp Ingebrigtsen som 17-åring 3.31,18 i piggsko av den gamle typen. Norgesrekorden han satte i fjor i morderne sko, er på 3.28,68 – altså en forbedring på to og et halvt sekund.

Ekspert: – Beina blir mindre «herjet»

Henrik Nordtug er ekspert på løpesko, skoselger og selv aktiv løper på NM-nivå. Han har testet ut mange av de nye modellene.

– Jeg tror at alle som driver litt med løping og har testet ut sko med den nye teknologien kjenner at den muskulære belastningen reduseres. Hvis jeg for eksempel løper 10 ganger 400 meter, ser jeg ikke at dragene går fortere. Men jeg kjenner at beina blir mindre «herjet». Da vil man jo kunne ha bedre bein på den siste kilometeren av en 10.000 enn man hadde med gamle sko, påpeker han.

Jann Post erkjenner at sko kan være én av årsakene til at mange løper fortere. Men at han påpeker at det også finnes andre forklaringer.

– Noen mener at mange utøvere ofte konkurrerer for mye. På grunn av koronaåret har mange konkurrert mindre og trent bedre. Det kan hende folk er blitt smartere på trening. Samtidig er det OL-år, og da ser vi alltid at veldig mange satser alt de har, påpeker han.

– Må tåle spørsmål

– Hva med doping som forklaring?

– Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at enkelte jukser. Testingen har vært mer begrenset på grunn av pandemien. Om det spiller inn, blir bare synsing. Jeg håper ikke det, men jeg frykter det, sier Post.

Han forstår uansett at Sifan Hassan og andre utøvere blir provosert av skospørsmålene, men mener det bare må venne seg til det.

– Nye ting vil føre til funderinger rundt om ting har blitt mye lettere. Så er det nok en del som føler at fordelen ikke er så ekstrem, og at framgangen skyldes hard trening. Da kan man bli provosert. Men de må tåle spørsmål, testing og forskning. Og så er det viktigste sportslig sett at alle har tilgang på samme utstyr, sier Jann Post.