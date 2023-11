Frekt pengestikk fra fransk stjerne: – Forventet ikke at kamera fanget det opp

– Thank you for the money.

Det sa Quentin Fillon Maillet da franskmennene inntok podiet etter seieren på blandet stafett lørdag.

På norsk oversettes det til «Takk for pengene».

– Jeg tullet fordi vi alltid pleier å tulle om penger. Jeg spøkte på podiet, men jeg hadde ikke forventet at det var et kamera som fanget det opp, sier Fillon Maillet til NRK og fortsetter:

– Noen blir motivert av pengene, men min motivasjon er å vinne.

– Så det er de norske mennene som er opptatt av pengene?

– Jeg vil ikke nevne noen navn, men noen liker pengene og jeg respekterer det, svarer en kryptisk franskmann.

ANDREPLASS: Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold tok andreplassen på blandet stafett lørdag. Foto: NTB

– Stort fokus på penger

I videoen ser det ut som takken rettes til Knotten, som skjøt Norge bort fra seieren. Men det avkrefter hun ovenfor NRK.

– Nei, han sa det til gutta. Jeg følte han sa det til det norske laget, men det var direkte til gutta.

– Det var en morsom spøk vi hadde i forkant der. Quentin var godt fornøyd med seieren, og det så vi, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Vetle Sjåstad Christiansen avslører ovenfor NRK at videoen av Fillon Maillet ble flittig delt av skiskytterne etter lørdagen:

– Den gikk vel varmt i den private gruppa vår på Instagram. Den ble kommentert der for å si det sånn. Det har kanskje blitt et vel stort fokus på penger på de franskmennene. Vi får vel jekke de litt ned uti løypa her etter hvert tenker jeg.

Bakgrunnen for pengespøken kan forklares med at førsteplassen fikk tildelt 26.000 euro på deling, tilsvarende cirka 312.000 norske kroner. Andreplassen fikk til sammenligning 20.000 euro, eller 240.000 kroner.

Ifølge Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold er det mye pengeprat på herrene når de er med landslaget på tur.

– Umiddelbart tenkte jeg at det er et helt annet fokus på de gutta enn på oss. Hvert fall basert på min enkle forskning. Så er det tydeligvis et høyt fokus på det, sier Tandrevold til NRK.

Det er Knotten enig i:

– Ingrid har i alle år snakka om at guttene kanskje snakker litt mye om pengepremier og alt det der. Når Fillon da sa «thank you for the money», så syns jo vi det er rart da – at det er fokuset.

– Jeg tror det henger sammen med at vi er en del mer opptatt av å forvalte dem riktig, smiler Vetle Sjåstad Christiansen.

INVESTERER FOR FREMTIDEN: Vetle Sjåstad Christiansen forteller at skiskytterherrene diskuterer investeringer over frokostbordet. Foto: AP

Kaster bort pengene på børsen

Christiansen forstår ikke hvem av de norske skiskytterne Fillon Maillet mener er opptatt av premiepengene, men han innrømmer at han selv liker å investere dem.

Han påpeker at karrieren ikke var evig og at de ikke er fast ansatte.

– Vi får ikke lønn, rett og slett. Vi er nødt til å sørge for at hele livet vårt skal være komfortabelt, ikke bare de åra vi driver med skiskyting. Sett livet under ett er karrieren veldig kort, sier Christiansen og fortsetter:

– Vi snakker mye om det, hvordan vi velger å plassere pengene våre for framtida. Da går det litt tips over frokostbordet. Jentene hører vel etter de også tror jeg, men jeg vet ikke om de vil ta like stor risiko som det vi gutta gjør. Det er «high risk, high reward».

– Jeg bryr meg ikke

Tandrevold og Knotten forteller at de ikke bryr seg nevneverdig om premiepotten.

– Jeg bryr meg ikke så mye om hvor mange tusenlapper det er i forskjell. Det får gutta styre med. Jeg tar heller pallplasser og fjerdeplasser, jeg. Jeg skal være fornøyd med de plasseringene jeg får, sier Knotten, som sikret fjerdeplassen på dagens normaldistanse.

– Hvis jeg hadde stått og tenkt på premiepenger underveis på skytinga, tror jeg ikke det hadde vært en suksessformel for min del. Heldigvis er det ikke det jeg konkurrerer for i hovedsak, smiler Tandrevold.

BEKREFTET MISTANKE: Tandrevold har lenge ment at hennes mannlige kolleger er litt vel opptatt av penger. Foto: AFP

Christiansen er enig i at penger ikke er det viktigste:

– I det du er mest opptatt av å tjene å penger, så tror jeg det er på tide å legge opp. Da er det mye annet man kan drive med. Jeg liker å kaste bort pengene mine på Oslo Børs. Hadde jeg vært mest glad i det, hadde jeg slutta med skiskyting og begynt å vanke nede der i håp om å vinne tilbake mest mulig.